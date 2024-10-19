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Posted 19 октября, 13:08

Published 19 октября, 13:08

Modified 19 октября, 13:10

Updated 19 октября, 13:10

Жители Нижнего Тагила жалуются на свору бездомных собак у школы

Бродячие собаки закошмарили школьников на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

19 октября 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney

Жители Нижнего Тагила жалуются на свору бездомных собак у школы

Тагильчане обеспокоены тем, что на территории школы №49 на Тагилстрое обитает стая бездомных собак. Животные пугают детей.

По словам местной жительницы, ситуация очень тревожная. Животные часто находятся прямо на территории учебного заведения или рядом с ним и бродят стаями. Дети их боятся и не могут спокойно добираться ни в школу, ни из нее, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».

В свою очередь, в администрации города пояснили, что никто по поводу отлова четвероногих по этому адресу не обращался. Теперь заявка передана подрядной организации. Тагильчанам напомнили, что нельзя подкармливать бродячих животных, а об агрессивных особях необходимо сообщать по номеру 112.

Недавно в центре Нижнего Тагила большая собака искусала школьника. Она прокусила ему ногу.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школа#Тагилстрой#Жалоба#Отлов собак#Собаки#Екатеринбург
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