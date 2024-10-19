Бродячие собаки закошмарили школьников на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted 19 октября, 13:08
Published 19 октября, 13:08
Modified 19 октября, 13:10
Updated 19 октября, 13:10
По словам местной жительницы, ситуация очень тревожная. Животные часто находятся прямо на территории учебного заведения или рядом с ним и бродят стаями. Дети их боятся и не могут спокойно добираться ни в школу, ни из нее, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».
В свою очередь, в администрации города пояснили, что никто по поводу отлова четвероногих по этому адресу не обращался. Теперь заявка передана подрядной организации. Тагильчанам напомнили, что нельзя подкармливать бродячих животных, а об агрессивных особях необходимо сообщать по номеру 112.
Недавно в центре Нижнего Тагила большая собака искусала школьника. Она прокусила ему ногу.