Бродячие собаки закошмарили школьников на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

По словам местной жительницы, ситуация очень тревожная. Животные часто находятся прямо на территории учебного заведения или рядом с ним и бродят стаями. Дети их боятся и не могут спокойно добираться ни в школу, ни из нее, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил».