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Posted 19 октября, 06:20

Published 19 октября, 06:20

Modified 19 октября, 06:22

Updated 19 октября, 06:22

Дожди и мокрый снег надвигаются на Нижний Тагил

Дожди и мокрый снег надвигаются на Нижний Тагил

19 октября 2024, 06:20
Фото: 1MI
На предстоящей рабочей неделе, с 21 по 25 октября 2024 года, в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Однако, будет тепло.

В течение указанного времени, столбики термометров не будут опускаться ниже нуля градусов. Среднесуточная температура составит около +6 градусов. Ветер северный и северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.

Уже во вторник, 22 октября, в Нижний Тагил, по заверению метеорологов, придут дожди, которые продолжатся до конца рабочей недели. В некоторые дни они смешаются с мокрым снегом.

Ранее редакция TagilCity.ru анонсировала прогноз погоды на предстоящую зиму.

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