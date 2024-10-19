Дожди и мокрый снег надвигаются на Нижний Тагил

Posted 19 октября, 06:20
Published 19 октября, 06:20
Modified 19 октября, 06:22
Updated 19 октября, 06:22
В течение указанного времени, столбики термометров не будут опускаться ниже нуля градусов. Среднесуточная температура составит около +6 градусов. Ветер северный и северо-западный с порывами до 11 метров в секунду.
Уже во вторник, 22 октября, в Нижний Тагил, по заверению метеорологов, придут дожди, которые продолжатся до конца рабочей недели. В некоторые дни они смешаются с мокрым снегом.
Ранее редакция TagilCity.ru анонсировала прогноз погоды на предстоящую зиму.