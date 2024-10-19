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Posted 19 октября, 07:46

Published 19 октября, 07:46

Modified 19 октября, 07:48

Updated 19 октября, 07:48

Два человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками на свердловской трассе

Двое пострадали: в Заречном столкнулись два грузовика

19 октября 2024, 07:46
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Два человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками на свердловской трассе

Рано утром 18 октября 2024 года на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В результате пострадали два человека, в том числе 17-летняя девушка.

Водитель DAF ехал в сторону Тюмени, выехал на встречку и врезался в другой большегруз марки FAW.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина за рулем DAF и его 17-летняя пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Оба они доставлены в больницу с сочетанными травмами. Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми. Проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, что Свердловская область попала в топ по числу аварий с пьяными водителями и пешеходами.

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