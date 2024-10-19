Двое пострадали: в Заречном столкнулись два грузовика

Posted 19 октября, 07:46
Published 19 октября, 07:46
Modified 19 октября, 07:48
Updated 19 октября, 07:48
Водитель DAF ехал в сторону Тюмени, выехал на встречку и врезался в другой большегруз марки FAW.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мужчина за рулем DAF и его 17-летняя пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. Оба они доставлены в больницу с сочетанными травмами. Экспертиза показала, что оба водителя были трезвыми. Проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.