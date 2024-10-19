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Posted 19 октября, 08:36

Published 19 октября, 08:36

Modified 19 октября, 08:41

Updated 19 октября, 08:41

Экс-депутат тагильской думы пожаловался прокурору Битюкову на ЕВРАЗ НТМК

«Люди встревожены»: экс-депутат гордумы Тагила пожаловался на выбросы ЕВРАЗ НТМК

19 октября 2024, 08:36

Экс-депутат тагильской думы пожаловался прокурору Битюкову на ЕВРАЗ НТМК

Сюжет
Выбросы
Бывший депутат гордумы Нижнего Тагила Леонид Мартюшев написал письмо в природоохранную прокуратуру. Он недоволен выбросами, которыми травит местных жителей ЕВРАЗ НТМК.

В письме Леонид Мартюшев отметил, что ЕВРАЗ НТМК десятилетиями загрязняет экологическую среду и воздушную атмосферу Нижнего Тагила. Однако, вследствие существующего контроля и непринятия должных мер, участились случаи таких выбросов.

Это вызывает большую тревогу у жителей города. Об этом можно судить не только по публикациям СМИ, но, в большей степени, по тому, что люди видят своими глазами и ощущают, дыша таким воздухом. Они были встревожены масштабным выбросом, который произошел 11 октября в районе расположения ЕВРАЗ НТМК.

Однако, по информации ведомств, он оказался безвредным. Ни один пост наблюдения за воздухом не зафиксировал превышения каких-либо вредных веществ. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 11 октября было в норме. Это подтверждает отсутствие угрозы для здоровья жителей города, — пишет Леонид Мартюшев.

Бывший депутат отметил, что в обществе начало формироваться недоверие. Население пытаются убедить в отсутствии влияния на здоровье выбросов ЕВРАЗ НТМК, их безвредности, не представляющими опасность и угрозы для здоровья жителей города.

Леонид Мартюшев попросил природоохранного прокурора Григория Битюкова высказать мнение прокуратуры и его личную позицию по выбросам ЕВРАЗ НТМК.

Фото отправленного заявления он опубликовал в соцсетях и написал, что будет ждать ответа, который также разместит.

Напомним, что в Нижнем Тагиле четыре дня подряд было зафиксировано превышение вредных веществ.

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