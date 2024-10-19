«Люди встревожены»: экс-депутат гордумы Тагила пожаловался на выбросы ЕВРАЗ НТМК

Posted 19 октября, 08:36
Published 19 октября, 08:36
Modified 19 октября, 08:41
Updated 19 октября, 08:41
В письме Леонид Мартюшев отметил, что ЕВРАЗ НТМК десятилетиями загрязняет экологическую среду и воздушную атмосферу Нижнего Тагила. Однако, вследствие существующего контроля и непринятия должных мер, участились случаи таких выбросов.
Это вызывает большую тревогу у жителей города. Об этом можно судить не только по публикациям СМИ, но, в большей степени, по тому, что люди видят своими глазами и ощущают, дыша таким воздухом. Они были встревожены масштабным выбросом, который произошел 11 октября в районе расположения ЕВРАЗ НТМК.
Однако, по информации ведомств, он оказался безвредным. Ни один пост наблюдения за воздухом не зафиксировал превышения каких-либо вредных веществ. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 11 октября было в норме. Это подтверждает отсутствие угрозы для здоровья жителей города, — пишет Леонид Мартюшев.
Бывший депутат отметил, что в обществе начало формироваться недоверие. Население пытаются убедить в отсутствии влияния на здоровье выбросов ЕВРАЗ НТМК, их безвредности, не представляющими опасность и угрозы для здоровья жителей города.
Леонид Мартюшев попросил природоохранного прокурора Григория Битюкова высказать мнение прокуратуры и его личную позицию по выбросам ЕВРАЗ НТМК.
Фото отправленного заявления он опубликовал в соцсетях и написал, что будет ждать ответа, который также разместит.
Напомним, что в Нижнем Тагиле четыре дня подряд было зафиксировано превышение вредных веществ.