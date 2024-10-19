«Люди встревожены»: экс-депутат гордумы Тагила пожаловался на выбросы ЕВРАЗ НТМК

Это вызывает большую тревогу у жителей города. Об этом можно судить не только по публикациям СМИ, но, в большей степени, по тому, что люди видят своими глазами и ощущают, дыша таким воздухом. Они были встревожены масштабным выбросом, который произошел 11 октября в районе расположения ЕВРАЗ НТМК.