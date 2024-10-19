Не паникуй, а действуй: как спасти вещь, если случайно посадил жирное пятно

Вы как следует поработали с пятном, поэтому изобретать велосипед здесь не стоит: просто выстирайте вещь обычным способом в машинке или вручную. Когда ваша любимая блузка высохнет, то с гарантией в 99% пятна на ней вы не обнаружите.