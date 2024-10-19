Не паникуй, а действуй: как спасти вещь, если случайно посадил жирное пятно

Posted 19 октября, 09:17
Published 19 октября, 09:17
Modified 19 октября, 09:19
Updated 19 октября, 09:19
Шансы на спасение вещи повышаются многократно, если вы заметили пятно сразу же. Засохшие круги от соуса или крема вывести намного сложнее.
Что же нужно предпринять в первые секунды?
Сложите чистую бумажную салфетку, ватный диск или любую ткань в несколько слоев и прижмите к пятну. Подержите несколько секунд и снова осторожно промокните. Главное — пятно нельзя тереть, так вы только «загоните» жир в волокна ткани.
Никакого волшебства — просто ловкость рук. Все эти вещества являются адсорбентами, то есть могут впитывать воду, масло, частички жира и т. д. Если вы используете соль, то берите мелкую, сорта «Экстра».
Этот настоящий враг жира поможет привести одежду в порядок. После того, как вы собрали большую часть соуса или крема с любимой блузки с помощью адсорбентов, нанесите небольшое количество геля на пятно. Не нужно много — достаточно небольшой капли.
Вотрите гель в пятно круговыми движениями. Например, это можно сделать ватной палочкой. Оставьте на 10-15 минут, а затем смойте гель под проточной водой. Тереть не нужно — просто подставьте ткань под струю воды.
Перед тем, как стирать испачканную вещь, нанесите на пятно любой пятновыводитель («Бос», «Ваниш» и т. д.). Он довершит работу, с которой не справились соль и средство для посуды. Оставьте для воздействия, как это рекомендует производитель.
Вы как следует поработали с пятном, поэтому изобретать велосипед здесь не стоит: просто выстирайте вещь обычным способом в машинке или вручную. Когда ваша любимая блузка высохнет, то с гарантией в 99% пятна на ней вы не обнаружите.
Если следы все же остались, то, скорее всего, придется обратиться в химчистку, где в борьбу со зловредным жиром вступят профессионалы.
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Источники: novochag.ru, belnovosti.by.