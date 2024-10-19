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Posted 19 октября, 09:17

Published 19 октября, 09:17

Modified 19 октября, 09:19

Updated 19 октября, 09:19

Не паникуй, а действуй: как спасти вещь, если случайно посадил жирное пятно

Не паникуй, а действуй: как спасти вещь, если случайно посадил жирное пятно

19 октября 2024, 09:17
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Жизнь полна неожиданностей, и жирное пятно порой может посадить даже самый аккуратный человек. Главное в этой ситуации не паниковать, а действовать грамотно и хладнокровно.

Шансы на спасение вещи повышаются многократно, если вы заметили пятно сразу же. Засохшие круги от соуса или крема вывести намного сложнее.

Что же нужно предпринять в первые секунды?

Правило 1: не трите, а промокните

Сложите чистую бумажную салфетку, ватный диск или любую ткань в несколько слоев и прижмите к пятну. Подержите несколько секунд и снова осторожно промокните. Главное — пятно нельзя тереть, так вы только «загоните» жир в волокна ткани.

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Правило 2: посыпьте пятно тальком, крахмалом, содой или солью

Никакого волшебства — просто ловкость рук. Все эти вещества являются адсорбентами, то есть могут впитывать воду, масло, частички жира и т. д. Если вы используете соль, то берите мелкую, сорта «Экстра».

Правило 3: обработайте пятно гелем для мытья посуды

Этот настоящий враг жира поможет привести одежду в порядок. После того, как вы собрали большую часть соуса или крема с любимой блузки с помощью адсорбентов, нанесите небольшое количество геля на пятно. Не нужно много — достаточно небольшой капли.

Вотрите гель в пятно круговыми движениями. Например, это можно сделать ватной палочкой. Оставьте на 10-15 минут, а затем смойте гель под проточной водой. Тереть не нужно — просто подставьте ткань под струю воды.

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Правило 4: нанесите пятновыводитель

Перед тем, как стирать испачканную вещь, нанесите на пятно любой пятновыводитель («Бос», «Ваниш» и т. д.). Он довершит работу, с которой не справились соль и средство для посуды. Оставьте для воздействия, как это рекомендует производитель.

Правило 5: постирайте вещь

Вы как следует поработали с пятном, поэтому изобретать велосипед здесь не стоит: просто выстирайте вещь обычным способом в машинке или вручную. Когда ваша любимая блузка высохнет, то с гарантией в 99% пятна на ней вы не обнаружите.

Если следы все же остались, то, скорее всего, придется обратиться в химчистку, где в борьбу со зловредным жиром вступят профессионалы.

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Источники: novochag.ru, belnovosti.by.

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