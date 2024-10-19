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Posted 19 октября, 12:15

Published 19 октября, 12:15

Modified 19 октября, 12:45

Updated 19 октября, 12:45

Необычные поздравления из Африки предлагают жителям Нижнего Тагила

Поцелуй фото и африканская роскошь: тагильчанам предлагают поздравления из ЮАР

19 октября 2024, 12:15
Фото: Сайт объявлений «Авито»

Необычные поздравления из Африки предлагают жителям Нижнего Тагила

На сайте объявлений жителям Нижнего Тагила предлагают креативно поздравить своих родных или друзей с праздниками. За несколько тысяч рублей можно выбрать несколько вариантов ролика, снятого жителями Африки.

На популярном сайте объявлений указано, что менеджер работает напрямую с лучшими детскими и взрослыми командами из Африки.

В стоимость входят поздравление хором, музыкальное сопровождение и текст на доске. Отмечается, что за дополнительную плату клиент может получить фотографии, а также поцелуи своих снимков. Помимо праздничных роликов желающие могу заказать и рекламу для бизнеса. За срочность тагильчанам придется доплатить тысячу рублей, а за кодовое слово дается скидка в 500 рублей.

Менеджер предлагает различные топовые варианты. «Африканский привет» (50 секунд), «Африканское настроение» — НD-качество, 5 фото формата А4, титры и отсутствие суфлера (50 секунд). Самый дорогой, который длится две минуты, — это «Африканская роскошь». Клиент получит закадровый голос, объявляющий особенный день, огромное фото именинника, без суфлера, титры с текстом и нарезку дублей.

А в августе 2024 года в Нижнем Тагиле продавали «королевского» кота за 50 миллионов рублей.

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