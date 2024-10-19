Поцелуй фото и африканская роскошь: тагильчанам предлагают поздравления из ЮАР

В стоимость входят поздравление хором, музыкальное сопровождение и текст на доске. Отмечается, что за дополнительную плату клиент может получить фотографии, а также поцелуи своих снимков. Помимо праздничных роликов желающие могу заказать и рекламу для бизнеса. За срочность тагильчанам придется доплатить тысячу рублей, а за кодовое слово дается скидка в 500 рублей.