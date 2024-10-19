О бане в доме забыла: ставлю на подоконник эти цветы — окна сухие и влажность в норме

Posted 19 октября, 11:46
Published 19 октября, 11:46
Modified 19 октября, 11:56
Updated 19 октября, 11:56
Повышенная влажность воздуха — проблема не просто эстетическая. Конечно, неприятно постоянно убирать лужи с подоконника, но это еще полбеды. А вот если воздух в квартире стал затхлым, а в углах образовалась плесень, то пришло время серьезно подумать о том, как избавиться от сырости. В этой борьбе нам помогут комнатные растения.
Это, пожалуй, самое функциональное растение для борьбы с влажностью в помещениях. Цветок обладает большим количеством достоинств: он не только убирает конденсат, но и очищает воздух от токсичных веществ — таких как формальдегид и бензол.
Хлорофитум не требует особого ухода и весьма не прихотлив, что делает его идеальным комнатным цветком для различных интерьеров и стилей.
Растение часто устанавливают на кухне и в ванной комнате, однако в последнем случае ему может не хватать света. Если листья хлорофитума поблекли и из ярко-зеленых сделались бледными, значит ему пора поменять прописку.
Плющ, как и хлорофитум, может снижать влажность воздуха. Также его листья обладают очищаюшими свойствами и способны сдерживать размножение плесневых грибов, контролировать уровень пыли и аллергенов в воздухе, что актуально, если в доме есть аллергики или астматики.
В уходе английский плющ также неприхотлив, а его единственный минус — опасные листья. Они содержат токсичное вещество герпоид (или гедерин), а также сапонины. Случайное употребление внутрь листьев или ягод может вызывать рвоту, диарею и воспаление кишечника.
Цветок королевских кровей, обладающий не только изумительно красотой, но и множеством полезных свойств.
Одно из них — способность регулировать влажность воздуха. Если она высокая, то лилия будет поглощать излишки влаги. Если, напротив, воздух сухой, то она будет отдавать воду.
Лилия, как и английский плющ, токсична, поэтому в помещениях, где есть маленькие дети, кошки и собаки, ее ставить не стоит.
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Источник: sevastopolmedia. ru.