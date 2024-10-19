tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 11:46

Published 19 октября, 11:46

Modified 19 октября, 11:56

Updated 19 октября, 11:56

О бане в доме забыла: ставлю на подоконник эти цветы — окна сухие и влажность в норме

О бане в доме забыла: ставлю на подоконник эти цветы — окна сухие и влажность в норме

19 октября 2024, 11:46
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Дождливой осенью окна в квартире нередко начинают «плакать» — с проблемой не справляется даже центральное отопление. Подсушить воздух в комнате помогут три замечательных растения.

Повышенная влажность воздуха — проблема не просто эстетическая. Конечно, неприятно постоянно убирать лужи с подоконника, но это еще полбеды. А вот если воздух в квартире стал затхлым, а в углах образовалась плесень, то пришло время серьезно подумать о том, как избавиться от сырости. В этой борьбе нам помогут комнатные растения.

Хлорофитум

Это, пожалуй, самое функциональное растение для борьбы с влажностью в помещениях. Цветок обладает большим количеством достоинств: он не только убирает конденсат, но и очищает воздух от токсичных веществ — таких как формальдегид и бензол.

Не растут и не цветут: как ухаживать за комнатными цветами осенью и как их поливать
Узнать подробнее

Хлорофитум не требует особого ухода и весьма не прихотлив, что делает его идеальным комнатным цветком для различных интерьеров и стилей.

Растение часто устанавливают на кухне и в ванной комнате, однако в последнем случае ему может не хватать света. Если листья хлорофитума поблекли и из ярко-зеленых сделались бледными, значит ему пора поменять прописку.

Английский плющ

Плющ, как и хлорофитум, может снижать влажность воздуха. Также его листья обладают очищаюшими свойствами и способны сдерживать размножение плесневых грибов, контролировать уровень пыли и аллергенов в воздухе, что актуально, если в доме есть аллергики или астматики.

В уходе английский плющ также неприхотлив, а его единственный минус — опасные листья. Они содержат токсичное вещество герпоид (или гедерин), а также сапонины. Случайное употребление внутрь листьев или ягод может вызывать рвоту, диарею и воспаление кишечника.

Фото: 1MI

Лилия

Цветок королевских кровей, обладающий не только изумительно красотой, но и множеством полезных свойств.

Одно из них — способность регулировать влажность воздуха. Если она высокая, то лилия будет поглощать излишки влаги. Если, напротив, воздух сухой, то она будет отдавать воду.

Лилия, как и английский плющ, токсична, поэтому в помещениях, где есть маленькие дети, кошки и собаки, ее ставить не стоит.

Ранее эксперт рассказал, как эффективно вывести жирное пятно с одежды.

Источник: sevastopolmedia. ru.

5 вещей, которые нужно сделать осенью при возвращении комнатных цветов в помещение
Узнать подробнее
Читайте также:
Стирать и гладить не нужно: 3 мгновенных способа освежить шторы в вашем домеВсю химию отправила в помойку: дом теперь убираю только этим волшебным агрегатомНе одеяло, а пуховое облачко: как часто нужно стирать и как ухаживать между стирками
#Дарья Бобровицкая#Россия#Воздух#Окна#Дом#Цветы#Окружающая среда#Пыль#Влажность#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Аллергены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика