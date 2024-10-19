О бане в доме забыла: ставлю на подоконник эти цветы — окна сухие и влажность в норме

Повышенная влажность воздуха — проблема не просто эстетическая. Конечно, неприятно постоянно убирать лужи с подоконника, но это еще полбеды. А вот если воздух в квартире стал затхлым, а в углах образовалась плесень, то пришло время серьезно подумать о том, как избавиться от сырости. В этой борьбе нам помогут комнатные растения.