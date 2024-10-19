Отравились алкоголем: несколько «скорых» забрали подростков из парка в Екатеринбурге

Posted 19 октября, 13:03
Published 19 октября, 13:03
Modified 19 октября, 13:05
Updated 19 октября, 13:05
По словам очевидцев, врачи забрали троих подростков. Свидетели говорят, что дети пили алкогольные напитки, а потом им стало плохо. В Минздраве подтвердили, что их госпитализировали. Сейчас пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей в удовлетворительном состоянии, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее в Екатеринбурге одну из школ перевели на дистант, так как дети отравились там едой из столовой.