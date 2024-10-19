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Posted 19 октября, 13:03

Published 19 октября, 13:03

Modified 19 октября, 13:05

Updated 19 октября, 13:05

Подростки отравились спиртным в парке Екатеринбурга и попали в больницу

Отравились алкоголем: несколько «скорых» забрали подростков из парка в Екатеринбурге

19 октября 2024, 13:03
Фото: 1MI

Подростки отравились спиртным в парке Екатеринбурга и попали в больницу

19 октября 2024 года в Шарташский лесопарк Екатеринбурга приехали сразу несколько карет скорой помощи. Медики госпитализировали подростков, которым стало плохо. Предварительно, они отравились спиртными напитками.

По словам очевидцев, врачи забрали троих подростков. Свидетели говорят, что дети пили алкогольные напитки, а потом им стало плохо. В Минздраве подтвердили, что их госпитализировали. Сейчас пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей в удовлетворительном состоянии, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее в Екатеринбурге одну из школ перевели на дистант, так как дети отравились там едой из столовой.

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