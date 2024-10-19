Школьница провалилась под лед в Нижнем Тагиле

Posted 19 октября, 08:58
Published 19 октября, 08:58
Modified 19 октября, 09:00
Updated 19 октября, 09:00
Инцидент произошел 18 октября. По словам очевидцев, школьники решили проверить лед на прочность и устроили на нем опасную игру. Одной девочке повезло меньше всех, она упала, и лед под ней проломился. Так как глубина была небольшой, то она выбралась из воды сама.
Встревоженные увиденным тагильчане попросили родителей напомнить детям, что игры на льду опасны, может произойти трагедия.
Если вы видите кого-то на льду, лучше сразу позвоните в 112 и сообщите об этом, — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, что под Нижним Тагилом погибли двое детей, провалившись под лед.