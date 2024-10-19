Школьница провалилась под лед в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 18 октября. По словам очевидцев, школьники решили проверить лед на прочность и устроили на нем опасную игру. Одной девочке повезло меньше всех, она упала, и лед под ней проломился. Так как глубина была небольшой, то она выбралась из воды сама.