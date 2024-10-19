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Posted 19 октября, 06:51

Published 19 октября, 06:51

Modified 19 октября, 06:53

Updated 19 октября, 06:53

Сливочное масло продолжает дорожать в Свердловской области

Сливочное масло продолжает дорожать в Свердловской области

19 октября 2024, 06:51
Фото: 1MI
На 1,77% за неделю с 7 по 14 октября 2024 года подорожало сливочное масло в Свердловской области. За килограмм покупателям приходилось в среднем платить 1 087,6 рубля.

Неделей ранее продукт обходился свердловчанам в 1 067,59 рубля, тогда масло прибавило в цене сразу 2,78%. Также статисты зафиксировали подорожание и некоторых других продуктов. Например, килограмм курицы в регионе в среднем стоил 202,35 рубля (+1,32%), хлеба — 104,31 рубля (+1,29%), огурцов — 125,56 рубля (+1,58%). Немного дороже стали стоить все виды мяса, молоко, сыр, яйца, сахар, макароны, выяснила редакция TagilCity.ru.

Среди подешевевших продуктов — овощи. Сезонное снижение цен на них наблюдается каждую осень. Также, согласно статистике, свердловчане меньше платили за консервы для детского питания, муку, гречку, яблоки и водку.

Напомним, что неделей ранее в Свердловской области было зафиксировано подорожание чая и соли.

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