Сливочное масло продолжает дорожать в Свердловской области

Неделей ранее продукт обходился свердловчанам в 1 067,59 рубля, тогда масло прибавило в цене сразу 2,78%. Также статисты зафиксировали подорожание и некоторых других продуктов. Например, килограмм курицы в регионе в среднем стоил 202,35 рубля (+1,32%), хлеба — 104,31 рубля (+1,29%), огурцов — 125,56 рубля (+1,58%). Немного дороже стали стоить все виды мяса, молоко, сыр, яйца, сахар, макароны, выяснила редакция TagilCity.ru.