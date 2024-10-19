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Posted 19 октября, 05:59

Published 19 октября, 05:59

Modified 19 октября, 06:01

Updated 19 октября, 06:01

В Екатеринбурге на 4 дня перекроют часть улицы Полевой

В Екатеринбурге на 4 дня перекроют часть улицы Полевой

19 октября 2024, 05:59
Фото: 1MI
В администрации Екатеринбурга сообщили о том, что в ноябре будет перекрыта для движения автотранспорта часть улицы Полевой. Причиной этого станет прокладка газопровода.

Ограничения будут действовать с 11 по 15 ноября от дома №50 на улице Полевой до Тюльпановой, 4. Власти заверили горожан, что это не повлияет на работу общественного транспорта.

Поток автомобилей перенаправят по другому маршруту. Для удобства водителей заранее установят необходимые дорожные знаки, чтобы они могли выбрать удобные пути объезда закрытого участка.

Также в Екатеринбурге с 28 октября перекроют улицу Котовского. Предварительно, до 14 марта 2025 года.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Дорога#Водители#Газопровод#Екатеринбург#Автомобили#Перекрытие дорог
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