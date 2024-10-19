В Екатеринбурге постепенно исчезнут киоски с шаурмой

Posted 19 октября, 10:22
Published 19 октября, 10:22
Modified 19 октября, 10:24
Updated 19 октября, 10:24
Нестационарные торговые объекты общественного питания будут ликвидированы по истечение договоров. В дальнейшем на этих местах киоски с едой разместить не представится возможным, пишет «Федерал Пресс».
Уже с 1 января 2025 года такие объекты мэрия Екатеринбурга не включает в схему размещения и не согласовывает смену действующих павильонов на общепит.
Также стало известно, что в столице Урала на снос нелегальных киосков будет даваться всего лишь 24 часа. Ранее на эти цели можно было потратить пять дней. Пока документ находится на рассмотрении.