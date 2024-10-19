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Posted 19 октября, 10:22

Published 19 октября, 10:22

Modified 19 октября, 10:24

Updated 19 октября, 10:24

В Екатеринбурге постепенно исчезнут киоски с шаурмой

В Екатеринбурге постепенно исчезнут киоски с шаурмой

19 октября 2024, 10:22
Фото: 1MI
Уличные павильоны и киоски, в которых готовят еду в Екатеринбурге, в связи с изменениями в законодательстве постепенно будут ликвидировать.

Нестационарные торговые объекты общественного питания будут ликвидированы по истечение договоров. В дальнейшем на этих местах киоски с едой разместить не представится возможным, пишет «Федерал Пресс».

Уже с 1 января 2025 года такие объекты мэрия Екатеринбурга не включает в схему размещения и не согласовывает смену действующих павильонов на общепит.

Также стало известно, что в столице Урала на снос нелегальных киосков будет даваться всего лишь 24 часа. Ранее на эти цели можно было потратить пять дней. Пока документ находится на рассмотрении.

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