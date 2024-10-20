Фотограф из Свердловской области запечатлел теряющую яркость комету

Posted 20 октября, 11:38
Published 20 октября, 11:38
Modified 20 октября, 11:41
Updated 20 октября, 11:41
Тагильчанин Николай Обухов поделился своим опытом наблюдения за кометой.
Вчера вечером я пошел фотографировать комету. Глазами ее, конечно, не видно, но на снимках она отлично видна. Я даже удивился, как я ее не заметил сразу, — рассказал TagilCity фотограф.
Николай отметил, что наблюдать комету невооруженным глазом оказалось сложнее, чем он предполагал.
Я увидел на снимке точку света, которая была за облаком. Потом попытался найти ее в небе, но оказалось, что это была просто звезда, — поделился Николай своими наблюдениями.
Сегодня Николай Обухов планирует опубликовать свои фотографии кометы в социальных сетях. Он отметил, что на снимках ее увидят только люди с очень хорошим зрением.
Ранее в Верхней Салде заметили очень яркую комету.