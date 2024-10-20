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Posted 20 октября, 11:38

Published 20 октября, 11:38

Modified 20 октября, 11:41

Updated 20 октября, 11:41

Фотограф из Свердловской области запечатлел теряющую яркость комету

Фотограф из Свердловской области запечатлел теряющую яркость комету

20 октября 2024, 11:38
Фото: Николай Обухов
Фотограф из Нижнего Тагила смог сфотографировать комету Цзыцзиньшань-ATLAS, которую почти невозможно разглядеть невооруженным глазом.

Тагильчанин Николай Обухов поделился своим опытом наблюдения за кометой.

Вчера вечером я пошел фотографировать комету. Глазами ее, конечно, не видно, но на снимках она отлично видна. Я даже удивился, как я ее не заметил сразу, — рассказал TagilCity фотограф.

Николай отметил, что наблюдать комету невооруженным глазом оказалось сложнее, чем он предполагал.

Я увидел на снимке точку света, которая была за облаком. Потом попытался найти ее в небе, но оказалось, что это была просто звезда, — поделился Николай своими наблюдениями.
Фото: Николай Обухов

Сегодня Николай Обухов планирует опубликовать свои фотографии кометы в социальных сетях. Он отметил, что на снимках ее увидят только люди с очень хорошим зрением.

Ранее в Верхней Салде заметили очень яркую комету.

В Нижнем Тагиле заметили яркую комету
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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург#Комета
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