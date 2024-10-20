Кошмарные выбросы, пожар у пожарных, загадочная комета и агрессивные собаки

Два лифта начали работать в травмпункте №1 на Вагонке. Такое решение было принято для удобства пациентов: теперь люди с травмами смогут перемещаться между этажами без особых усилий. Лифты удобны, вместительны и предназначены в том числе для людей на инвалидных колясках.