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Posted 20 октября, 16:27

Published 20 октября, 16:27

Modified 20 октября, 16:29

Updated 20 октября, 16:29

Кошмарные выбросы, пожар у пожарных, загадочная комета и агрессивные собаки

Кошмарные выбросы, пожар у пожарных, загадочная комета и агрессивные собаки

20 октября 2024, 16:27
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Экс-депутат тагильской гордумы пожаловался в природоохранную прокуратуру на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Посетители травмпункта №1 наконец смогут пользоваться лифтами. В Тагиле горела пожарная часть. Местный фотограф сделал уникальные снимки летящей кометы. На Тагилстрое школьников кошмарят собаки.

ЕВРАЗ НТМК в течение десятилетий загрязняет воздух в Нижнем Тагиле, подвергая риску здоровье местных жителей. Эти факты в своем обращении в природоохранную прокуратуру изложил бывший депутат гордумы Леонид Мартюшев. Но самое страшное, по его словам, что жителей понемногу убеждают в безвредности выбросов, формируя удобное общественное мнение.

«Люди встревожены»: экс-депутат гордумы Тагила пожаловался на выбросы ЕВРАЗ НТМК
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Два лифта начали работать в травмпункте №1 на Вагонке. Такое решение было принято для удобства пациентов: теперь люди с травмами смогут перемещаться между этажами без особых усилий. Лифты удобны, вместительны и предназначены в том числе для людей на инвалидных колясках.

В травмпункте ГБ №1 Нижнего Тагила запустили лифты
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В Нижнем Тагиле в воскресенье, 20 октября, полыхало здание пожарной части. Очаг возгорания находился на втором этаже — из окон вырывались клубы дыма. Об официальной причине пожара в МЧС пока не сообщали.

В Нижнем Тагиле горит пожарная часть. Видео
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Комета с труднопроизносимым названием Цзыцзиньшань-ATLAS попала в объектив тагильского фотографа. Мужчина пытался разглядеть небесное тело невооруженным глазом, однако ничего не заметил. А вот на снимках яркая светящаяся точка отчетливо видна.

Фотограф из Свердловской области запечатлел теряющую яркость комету
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Ученики школы №49 на Тагилстрое вынуждены каждый день преодолевать полосу препятствий, чтобы попасть на уроки — на территории школы обитает стая бродячих собак. В администрации города заявляют, что никаких жалоб на этот счет не поступало. Однако после сообщений в соцсетях информацию передали подрядной организации.

Бродячие собаки закошмарили школьников на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
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