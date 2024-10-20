Кошмарные выбросы, пожар у пожарных, загадочная комета и агрессивные собаки

Posted 20 октября, 16:27
Published 20 октября, 16:27
Modified 20 октября, 16:29
Updated 20 октября, 16:29
ЕВРАЗ НТМК в течение десятилетий загрязняет воздух в Нижнем Тагиле, подвергая риску здоровье местных жителей. Эти факты в своем обращении в природоохранную прокуратуру изложил бывший депутат гордумы Леонид Мартюшев. Но самое страшное, по его словам, что жителей понемногу убеждают в безвредности выбросов, формируя удобное общественное мнение.
Два лифта начали работать в травмпункте №1 на Вагонке. Такое решение было принято для удобства пациентов: теперь люди с травмами смогут перемещаться между этажами без особых усилий. Лифты удобны, вместительны и предназначены в том числе для людей на инвалидных колясках.
В Нижнем Тагиле в воскресенье, 20 октября, полыхало здание пожарной части. Очаг возгорания находился на втором этаже — из окон вырывались клубы дыма. Об официальной причине пожара в МЧС пока не сообщали.
Комета с труднопроизносимым названием Цзыцзиньшань-ATLAS попала в объектив тагильского фотографа. Мужчина пытался разглядеть небесное тело невооруженным глазом, однако ничего не заметил. А вот на снимках яркая светящаяся точка отчетливо видна.
Ученики школы №49 на Тагилстрое вынуждены каждый день преодолевать полосу препятствий, чтобы попасть на уроки — на территории школы обитает стая бродячих собак. В администрации города заявляют, что никаких жалоб на этот счет не поступало. Однако после сообщений в соцсетях информацию передали подрядной организации.