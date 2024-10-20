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Posted 20 октября, 07:19

Published 20 октября, 07:19

Modified 20 октября, 07:21

Updated 20 октября, 07:21

Полиция устроила облавы в ночных клубах в центре Екатеринбурга

Полиция устроила облавы в ночных клубах в центре Екатеринбурга

20 октября 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге полиция нагрянула сразу в несколько ночных клубов города. Облавы прошли в заведении у «Антея» и на улице Вайнера.

О том, что в ночь на 20-е октября полиция штурмовала ночные заведения, сообщил telegram-канал «Дно Исети». Кроме правоохранительных органов на место приезжала скорая. Известно, что правоохранители проверяли у всех документы, в том числе и у людей на улице около клубов.

Официальной информации о ночном инциденте пока не поступало.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Полиция#Клуб#Ночной клуб#Екатеринбург#Инцидент
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