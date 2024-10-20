Полиция устроила облавы в ночных клубах в центре Екатеринбурга

Posted 20 октября, 07:19
Published 20 октября, 07:19
Modified 20 октября, 07:21
Updated 20 октября, 07:21
О том, что в ночь на 20-е октября полиция штурмовала ночные заведения, сообщил telegram-канал «Дно Исети». Кроме правоохранительных органов на место приезжала скорая. Известно, что правоохранители проверяли у всех документы, в том числе и у людей на улице около клубов.
Официальной информации о ночном инциденте пока не поступало.
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