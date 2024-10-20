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Posted 20 октября, 07:01

Published 20 октября, 07:01

Modified 20 октября, 07:03

Updated 20 октября, 07:03

СК начал проверку после отравления подростков алкоголем в Екатеринбурге

СК начал проверку после отравления подростков алкоголем в Екатеринбурге

20 октября 2024, 07:01
Фото: 1MI
Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по факту госпитализации троих подростков с признаками отравления алкоголем.

Трое несовершеннолетних попали в больницу после употребления алкоголя. 19 октября молодежь в возрасте от 14 до 17 лет употрябляли спиртное в Шарташском лесопарке. После этого все трое почувствовали себя плохо. В результате двух девушек и одного молодого человека госпитализировали.

Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента, в том числе, где и как подростки приобрели алкоголь. Также опрашивают родителей пострадавших и возможных очевидцев.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Алкоголь#Екатеринбург#Инцидент
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