СК начал проверку после отравления подростков алкоголем в Екатеринбурге

Трое несовершеннолетних попали в больницу после употребления алкоголя. 19 октября молодежь в возрасте от 14 до 17 лет употрябляли спиртное в Шарташском лесопарке. После этого все трое почувствовали себя плохо. В результате двух девушек и одного молодого человека госпитализировали.