СК начал проверку после отравления подростков алкоголем в Екатеринбурге

Posted 20 октября, 07:01
Published 20 октября, 07:01
Modified 20 октября, 07:03
Updated 20 октября, 07:03
Трое несовершеннолетних попали в больницу после употребления алкоголя. 19 октября молодежь в возрасте от 14 до 17 лет употрябляли спиртное в Шарташском лесопарке. После этого все трое почувствовали себя плохо. В результате двух девушек и одного молодого человека госпитализировали.
Следствие устанавливает все обстоятельства инцидента, в том числе, где и как подростки приобрели алкоголь. Также опрашивают родителей пострадавших и возможных очевидцев.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.