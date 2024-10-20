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Posted 20 октября, 10:59

Published 20 октября, 10:59

Modified 20 октября, 11:01

Updated 20 октября, 11:01

Стали известны подробности алкогольного отравления детей в Екатеринбурге

Стали известны подробности алкогольного отравления детей в Екатеринбурге

20 октября 2024, 10:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге выяснили, что алкоголь детям купил незнакомец.

Подростки отмечали день рождения одной из девочек. Они зашли в магазин «Красное и Белое» и попросили незнакомого человека купить им 20 коктейлей.

Распивать спиртное они отправились в Шарташский лесопарк. Уже после 2-й бутылки алкогольного напитка все почувствовали себя плохо. Это заметили прохожие и вызвали скорую помощь.

Сейчас девочки находятся в реанимации токсикологического центра. Мальчик лежит в обычной палате.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают родителей пострадавших детей, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Алкоголь#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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