Стали известны подробности алкогольного отравления детей в Екатеринбурге

Posted 20 октября, 10:59
Published 20 октября, 10:59
Modified 20 октября, 11:01
Updated 20 октября, 11:01
Подростки отмечали день рождения одной из девочек. Они зашли в магазин «Красное и Белое» и попросили незнакомого человека купить им 20 коктейлей.
Распивать спиртное они отправились в Шарташский лесопарк. Уже после 2-й бутылки алкогольного напитка все почувствовали себя плохо. Это заметили прохожие и вызвали скорую помощь.
Сейчас девочки находятся в реанимации токсикологического центра. Мальчик лежит в обычной палате.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают родителей пострадавших детей, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.