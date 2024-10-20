В Екатеринбурге хотят сделать забор и освещение на «кладбище киосков»

В этом году с улиц Екатеринбурга были демонтированы и вывезены 270 киосков. Учитывая, что в следующем году закончится срок действия договоров еще у ряда ларьков с ценным оборудованием, необходимо обезопасить их место временного нахождения, сообщает пресс-служба Думы Екатеринбурга.