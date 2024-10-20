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Posted 20 октября, 06:09

Published 20 октября, 06:09

Modified 20 октября, 06:11

Updated 20 октября, 06:11

В Екатеринбурге хотят сделать забор и освещение на «кладбище киосков»

В Екатеринбурге хотят сделать забор и освещение на «кладбище киосков»

20 октября 2024, 06:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге предложили выделить 4 млн рублей на забор и освещение участка, где хранятся изъятые киоски.

С данной инициативной депутаты городской думы выступили после того, как на данной территории появились случаи воровства техники и витрин из киосков, а затем стали пропадать и сами ларьки.

В этом году с улиц Екатеринбурга были демонтированы и вывезены 270 киосков. Учитывая, что в следующем году закончится срок действия договоров еще у ряда ларьков с ценным оборудованием, необходимо обезопасить их место временного нахождения, сообщает пресс-служба Думы Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ужесточат сроки по сносу нелегальных киосков.

В Екатеринбурге постепенно исчезнут киоски с шаурмой
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#Екатерина Смирнова#Общество#Торговля#Киоск#Торговцы#Екатеринбург#Нестационарные киоски
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