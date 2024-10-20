В Екатеринбурге хотят сделать забор и освещение на «кладбище киосков»

Posted 20 октября, 06:09
Published 20 октября, 06:09
Modified 20 октября, 06:11
Updated 20 октября, 06:11
С данной инициативной депутаты городской думы выступили после того, как на данной территории появились случаи воровства техники и витрин из киосков, а затем стали пропадать и сами ларьки.
В этом году с улиц Екатеринбурга были демонтированы и вывезены 270 киосков. Учитывая, что в следующем году закончится срок действия договоров еще у ряда ларьков с ценным оборудованием, необходимо обезопасить их место временного нахождения, сообщает пресс-служба Думы Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ужесточат сроки по сносу нелегальных киосков.