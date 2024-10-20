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Posted 20 октября, 06:31

Published 20 октября, 06:31

Modified 20 октября, 06:33

Updated 20 октября, 06:33

В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку

В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку

20 октября 2024, 06:31
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в микрорайоне Чкаловский ищут Авзалову Азалию.

Девочка пропала в субботу, 19 октября. В тот день она была одета почти во все черное (шапка, брюки и обувь) и в черную с белым куртку. Она ушла с рюкзаком, на котором изображена кошка.

Девочка невысокая, 158 см, астеничная, у нее серые глаза и очень длинные русые волосы.

В Екатеринбурге подростка ищет отдел полиции №12 УМВД России, сообщает ДПСО «Прорыв».

Фото: ДПСО «Прорыв»

Напомним, в Верхней Пышме ищут 15-летнего парня с веснушками. Он пропал уже более двух недель назад.

Полиция ищет пропавшего в Свердловской области 10-летнего мальчика
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Пропал#Екатеринбург#Инцидент#Ребенок пропал
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