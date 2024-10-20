В Екатеринбурге ищут 13-летнюю девочку

Posted 20 октября, 06:31
Published 20 октября, 06:31
Modified 20 октября, 06:33
Updated 20 октября, 06:33
Девочка пропала в субботу, 19 октября. В тот день она была одета почти во все черное (шапка, брюки и обувь) и в черную с белым куртку. Она ушла с рюкзаком, на котором изображена кошка.
Девочка невысокая, 158 см, астеничная, у нее серые глаза и очень длинные русые волосы.
В Екатеринбурге подростка ищет отдел полиции №12 УМВД России, сообщает ДПСО «Прорыв».
Напомним, в Верхней Пышме ищут 15-летнего парня с веснушками. Он пропал уже более двух недель назад.