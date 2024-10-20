В Екатеринбурге лучник сделал мишени и практикует стрельбу рядом с жилыми домами

Posted 20 октября, 08:41
Published 20 октября, 08:41
Modified 20 октября, 08:43
Updated 20 октября, 08:43
Местные жители опасаются, что опасное хобби может обернуться трагедией для кого-то из горожан.
Местные жители утверждают, что пожилой лучник ведет себя очень странно. Он стреляет с большого расстояния, при этом не обращая внимание на гуляющих поблизости детей и животных, пишет Е1.
В полицию жалоб на мужчину не поступало. Однако проверка будет организована на основании публикаций в СМИ.
Ранее сообщалось, что полиция Невьянска проводит проверку после истории со стрелком-детсадовцем.