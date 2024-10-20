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Posted 20 октября, 08:41

Published 20 октября, 08:41

Modified 20 октября, 08:43

Updated 20 октября, 08:43

В Екатеринбурге лучник сделал мишени и практикует стрельбу рядом с жилыми домами

В Екатеринбурге лучник сделал мишени и практикует стрельбу рядом с жилыми домами

20 октября 2024, 08:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на улице Хуторской стрелок сделал себе мишень и стреляет по ней из лука.

Местные жители опасаются, что опасное хобби может обернуться трагедией для кого-то из горожан.

Местные жители утверждают, что пожилой лучник ведет себя очень странно. Он стреляет с большого расстояния, при этом не обращая внимание на гуляющих поблизости детей и животных, пишет Е1.

В полицию жалоб на мужчину не поступало. Однако проверка будет организована на основании публикаций в СМИ.

Ранее сообщалось, что полиция Невьянска проводит проверку после истории со стрелком-детсадовцем.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Полиция#Стрелок#Екатеринбург#Инцидент
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