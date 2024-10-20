В Нижнем Тагиле на Муринском пруду по тонкому льду ходят люди

На Муринском пруду 20 октября замечены несколько человек. Несмотря на то, что выходить на лед сейчас крайне опасно, одни пересекают водоем по тонкому льду, сокращая путь. Другие стоят или сидят. По всей видимости, это рыбаки. Видеозапись со смельчаками опубликована в группе ВКонтакте «Типичный Тагильчанин».