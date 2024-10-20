В Нижнем Тагиле на Муринском пруду по тонкому льду ходят люди

Posted 20 октября, 10:36
Published 20 октября, 10:36
Modified 20 октября, 10:38
Updated 20 октября, 10:38
На Муринском пруду 20 октября замечены несколько человек. Несмотря на то, что выходить на лед сейчас крайне опасно, одни пересекают водоем по тонкому льду, сокращая путь. Другие стоят или сидят. По всей видимости, это рыбаки. Видеозапись со смельчаками опубликована в группе ВКонтакте «Типичный Тагильчанин».
Местных жителей видимо не смущает, что всего несколько дней назад похоронили двух провалившихся под лед детей.