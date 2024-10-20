В Нижнем Тагиле работники дорожного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник

Posted 20 октября, 07:58
Published 20 октября, 07:58
Modified 20 октября, 08:00
Updated 20 октября, 08:00
В 2024 году он отмечается 20 октября. В этот день поздравляют всех, кто трудится в столь важной отрасли, создавая современную и безопасную инфраструктуру.
В последние годы в Нижнем Тагиле произошли значительные изменения в дорожной сфере. Реализация нацпроекта «БКД» позволила городу использовать современные технологии и инновационные материалы. В результате город преобразился, многие улицы стали более удобными, снизилось число аварий, рассказали в мэрии.
Поздравляю всех работников дорожного хозяйства с праздником! Желаю вам успехов в работе и благополучия! — поздравил профессионалов Владислав Пинаев.
Праздник отмечают с 1996 года. Сначала он праздновался в последнее воскресенье октября, а с 23 марта 2000 года — в 3-е воскресенье этого же месяца.
Ранее Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с Днем флага.