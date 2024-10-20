В Свердловской области начались съемки короткометражных фильмов о войне в Афганистане

Posted 20 октября, 12:52
Published 20 октября, 12:52
Modified 20 октября, 12:54
Updated 20 октября, 12:54
Кинокартины под названием «Афган: тропою подвига» будут снимать в военных музеях области и около поселка Березовский в районе шахт.
В короткометражках расскажут о свердловчанах, героях той войны. Фильмы создаются с целью патриотического воспитания и просвещения населения.
Картины выйдут на экраны в конце 2025 года. Их будут транслировать на уроках мужества, рассказал режиссер фильма, ветеран Афганской войны Евгений Бунтов.
Напомним, в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль китайского кино.