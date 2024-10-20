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Posted 20 октября, 12:52

Published 20 октября, 12:52

Modified 20 октября, 12:54

Updated 20 октября, 12:54

В Свердловской области начались съемки короткометражных фильмов о войне в Афганистане

В Свердловской области начались съемки короткометражных фильмов о войне в Афганистане

20 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге снимут 8 фильмов про Афганистан.

Кинокартины под названием «Афган: тропою подвига» будут снимать в военных музеях области и около поселка Березовский в районе шахт.

В короткометражках расскажут о свердловчанах, героях той войны. Фильмы создаются с целью патриотического воспитания и просвещения населения.

Картины выйдут на экраны в конце 2025 года. Их будут транслировать на уроках мужества, рассказал режиссер фильма, ветеран Афганской войны Евгений Бунтов.

Напомним, в Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль китайского кино.

В Екатеринбурге переименовали фестиваль из-за украинских сказок
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#Екатерина Смирнова#Общество#Искусство#Фильм#Екатеринбург#Съемки фильма
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