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Posted 20 октября, 05:33

Published 20 октября, 05:33

Modified 20 октября, 05:39

Updated 20 октября, 05:39

В Травмпункте ГБ №1 Нижнего Тагила запустили лифты

В Травмпункте ГБ №1 Нижнего Тагила запустили лифты

20 октября 2024, 05:33
Фото: ГАУЗ СО ГБ №1 г.Нижний Тагил
В Травмпункте ГБ №1 Нижнего Тагила начали работать 2 лифта.

В лечебном учреждении на улице Вагоностроителей, 49 для удобства пациентов дневного стационара и физиоотделения включили лифты. Теперь пациенты смогут подняться на третий этаж на процедуры, не испытывая трудностей.

Новые подъемные механизмы имеют прочные канаты, а сами кабины вместительные и светлые, оснащены поручнями и ярким табло. Их габариты позволяют перемещаться на инвалидных колясках, — рассказали TagilCity в «ГАУЗ СО ГБ №1 г.Нижний Тагил».

Ранее сообщалось, что две женщины и ребенок застряли в уличном лифте в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Больница#Пациенты#Лифт#Екатеринбург
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