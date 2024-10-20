В Травмпункте ГБ №1 Нижнего Тагила запустили лифты

Posted 20 октября, 05:33
Published 20 октября, 05:33
Modified 20 октября, 05:39
Updated 20 октября, 05:39
В лечебном учреждении на улице Вагоностроителей, 49 для удобства пациентов дневного стационара и физиоотделения включили лифты. Теперь пациенты смогут подняться на третий этаж на процедуры, не испытывая трудностей.
Новые подъемные механизмы имеют прочные канаты, а сами кабины вместительные и светлые, оснащены поручнями и ярким табло. Их габариты позволяют перемещаться на инвалидных колясках, — рассказали TagilCity в «ГАУЗ СО ГБ №1 г.Нижний Тагил».
Ранее сообщалось, что две женщины и ребенок застряли в уличном лифте в Екатеринбурге.