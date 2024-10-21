30 тысяч после смерти: в Нижнем Тагиле утвердили выплату семье почетного гражданина

Размер материальной помощи будет учитываться в соответствии со всеми похоронными расходами, но не более 30 000 рублей. Однако выплата может быть уменьшена на сумму полученного социального пособия на погребение. Для получения выплат необходимо подать заявление в управление с приложением всех требуемых документов. Информация о перечне всех справок и бумаг доступна на официальном сайте администрации.