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Posted 21 октября, 09:29

Published 21 октября, 09:29

Modified 21 октября, 09:31

Updated 21 октября, 09:31

В Нижнем Тагиле установили размер выплаты на похороны почетного гражданина

30 тысяч после смерти: в Нижнем Тагиле утвердили выплату семье почетного гражданина

21 октября 2024, 09:29
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле установили размер выплаты на похороны почетного гражданина

Мэрия Нижнего Тагила утвердила размер материальной компенсации и помощи на расходы в случае смерти почетного гражданина. Данный порядок предусматривает оказание финансовой поддержки родственникам или законному представителю умершего на покрытие расходов, связанных с проведением похорон.

Согласно утвержденному порядку, управление социальной политики Нижнего Тагила будет производить выплаты на покрытие расходов, связанных с подготовкой и проведением похорон. Сюда входят расходы на оформление необходимой документации, приобретение гроба, непосредственно на захоронение либо кремацию.

Размер материальной помощи будет учитываться в соответствии со всеми похоронными расходами, но не более 30 000 рублей. Однако выплата может быть уменьшена на сумму полученного социального пособия на погребение. Для получения выплат необходимо подать заявление в управление с приложением всех требуемых документов. Информация о перечне всех справок и бумаг доступна на официальном сайте администрации.

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Важно отметить, что срок подачи заявления ограничен, и в случае пропуска установленного срока или отсутствия каких-либо документов в выплатах может быть отказано. Все деньги на компенсацию будут выделятся из средств городской казны. Контролировать исполнение данного постановления будет заместитель мэра по социальной политике Валерия Сурова.

К слову, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле 114 человек имеют почетное звание гражданина города.

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