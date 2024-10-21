30 тысяч после смерти: в Нижнем Тагиле утвердили выплату семье почетного гражданина

Posted 21 октября, 09:29
Published 21 октября, 09:29
Modified 21 октября, 09:31
Updated 21 октября, 09:31
Согласно утвержденному порядку, управление социальной политики Нижнего Тагила будет производить выплаты на покрытие расходов, связанных с подготовкой и проведением похорон. Сюда входят расходы на оформление необходимой документации, приобретение гроба, непосредственно на захоронение либо кремацию.
Размер материальной помощи будет учитываться в соответствии со всеми похоронными расходами, но не более 30 000 рублей. Однако выплата может быть уменьшена на сумму полученного социального пособия на погребение. Для получения выплат необходимо подать заявление в управление с приложением всех требуемых документов. Информация о перечне всех справок и бумаг доступна на официальном сайте администрации.
Важно отметить, что срок подачи заявления ограничен, и в случае пропуска установленного срока или отсутствия каких-либо документов в выплатах может быть отказано. Все деньги на компенсацию будут выделятся из средств городской казны. Контролировать исполнение данного постановления будет заместитель мэра по социальной политике Валерия Сурова.
К слову, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле 114 человек имеют почетное звание гражданина города.