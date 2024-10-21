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Posted 21 октября, 11:12

Published 21 октября, 11:12

Modified 21 октября, 11:14

Updated 21 октября, 11:14

58 человек на Урале погибли на железных дорогах с начала года

58 человек на Урале погибли на железных дорогах с начала года

21 октября 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
На Урале пострадали 87 человек, в том числе трое детей, в результате железнодорожных происшествий с начала 2024 года. 58 человек из них погибли.

Самые частые причины происшествий — невнимательность и беспечность людей, а также несоблюдение правил безопасности, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной полиции.

Так, 18 октября 2024 года в парке «К» станции Курган пострадал нетрезвый местный житель. Он шел домой и решил перейти пути в неположенном месте, не заметив, что рядом идет перецепка грузовых вагонов.

Один из них задел мужчину по касательной. В итоге у мужчины оказались сломаны ребра и скуловая кость.

Напомним, 7 августа 2024 года в Свердловской области мужчина забрался на крышу вагона грузового поезда.

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