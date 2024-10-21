58 человек на Урале погибли на железных дорогах с начала года

Posted 21 октября, 11:12
Published 21 октября, 11:12
Modified 21 октября, 11:14
Updated 21 октября, 11:14
Самые частые причины происшествий — невнимательность и беспечность людей, а также несоблюдение правил безопасности, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной полиции.
Так, 18 октября 2024 года в парке «К» станции Курган пострадал нетрезвый местный житель. Он шел домой и решил перейти пути в неположенном месте, не заметив, что рядом идет перецепка грузовых вагонов.
Один из них задел мужчину по касательной. В итоге у мужчины оказались сломаны ребра и скуловая кость.
Напомним, 7 августа 2024 года в Свердловской области мужчина забрался на крышу вагона грузового поезда.