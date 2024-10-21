Актовый зал отремонтируют в школе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 21 октября, 13:15
Published 21 октября, 13:15
Modified 21 октября, 13:17
Updated 21 октября, 13:17
Общеобразовательное учреждение располагается на улице Зари, 32. Приступить к работам строители должны сразу после заключения контракта.
Сотрудникам подрядной организации, согласно документации, необходимо привести в порядок стены, сделать плитно-ячеистый потолок, поставить перегородки из гипсокартона, демонтировать двери и поставить новые. Предусмотрены установка и разборка внутренних лесов при высоте помещений до шести метров, выяснила редакция TagilCity.ru.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 октября 2024 года.
А в тагильском техникуме на Вые студенты после ремонта будут заниматься в обновленном спортзале.