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Posted 21 октября, 13:15

Published 21 октября, 13:15

Modified 21 октября, 13:17

Updated 21 октября, 13:17

Актовый зал отремонтируют в школе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Актовый зал отремонтируют в школе на Вагонке в Нижнем Тагиле

21 октября 2024, 13:15
Фото: 1MI
К 1 декабря 2024 года в школе №36 в Нижнем Тагиле планируют отремонтировать актовый зал. Для этих целей выделено более 1,4 миллиона рублей.

Общеобразовательное учреждение располагается на улице Зари, 32. Приступить к работам строители должны сразу после заключения контракта.

Сотрудникам подрядной организации, согласно документации, необходимо привести в порядок стены, сделать плитно-ячеистый потолок, поставить перегородки из гипсокартона, демонтировать двери и поставить новые. Предусмотрены установка и разборка внутренних лесов при высоте помещений до шести метров, выяснила редакция TagilCity.ru.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 октября 2024 года.

А в тагильском техникуме на Вые студенты после ремонта будут заниматься в обновленном спортзале.

Колодцы и канализацию отремонтируют в спортшколе Нижнего Тагила
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