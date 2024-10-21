«Буквально яд»: популярный дубайский шоколад оказался не так прост

Posted 21 октября, 13:40
Published 21 октября, 13:40
Modified 21 октября, 13:42
Updated 21 октября, 13:42
Врач-эндокринолог Вероника Савенко рассказала, что такая «мощная» сладость способна вызвать не только приток дофамина к мозгу, но и отложение бляшек в сосудах, диабет и гибель клеток тела, пишут коллеги из rosbalt.ru.
Помимо страшных диагнозов, такой шоколад в большом количестве может вызвать и другие неприятные последствия, например: лишний вес. А всё из-за большой калорийности, помимо традиционного шоколада, в дубайском есть орехи, масла из орехов, тесто.
Но, по словам врача, лишний вес — это лишь первый этап ухудшения состояния здоровья. Обычно после него присоединяются и другие болезни. Правильное и здоровое питание — это залог долгой и качественной жизни.
Напомним, в октябре специалисты Роспотребнадзора разрушили три самых популярных мифа, которые ходят вокруг ОРВИ и сезона простуд.