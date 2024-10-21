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Posted 21 октября, 13:40

Published 21 октября, 13:40

Modified 21 октября, 13:42

Updated 21 октября, 13:42

«Буквально яд»: популярный дубайский шоколад оказался не так прост

«Буквально яд»: популярный дубайский шоколад оказался не так прост

21 октября 2024, 13:40
Фото: 1MI
Врачи предупреждают: дубайский шоколад крайне сладкий и слишком жирный — большое количество может привести к непоправимым последствиям.

Врач-эндокринолог Вероника Савенко рассказала, что такая «мощная» сладость способна вызвать не только приток дофамина к мозгу, но и отложение бляшек в сосудах, диабет и гибель клеток тела, пишут коллеги из rosbalt.ru.

Помимо страшных диагнозов, такой шоколад в большом количестве может вызвать и другие неприятные последствия, например: лишний вес. А всё из-за большой калорийности, помимо традиционного шоколада, в дубайском есть орехи, масла из орехов, тесто.

Но, по словам врача, лишний вес — это лишь первый этап ухудшения состояния здоровья. Обычно после него присоединяются и другие болезни. Правильное и здоровое питание — это залог долгой и качественной жизни.

Напомним, в октябре специалисты Роспотребнадзора разрушили три самых популярных мифа, которые ходят вокруг ОРВИ и сезона простуд.

Ежедневное употребление горького шоколада снижает риск диабета и рака
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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Здоровье#Врач#Питание#Шоколад#ЗОЖ#Екатеринбург
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