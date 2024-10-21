Девочки в Красноуфимске избили сверстницу из-за слухов

Posted 21 октября, 06:03
Published 21 октября, 06:03
Modified 21 октября, 06:05
Updated 21 октября, 06:05
Сообщается, что ученица накануне случившегося рассказала ровесницам, что две подруги якобы ведут неприличный образ жизни. Вскоре этим девочкам, а также другим сверстницам стали известны данные слухи, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Школьницы собрались около реки Уфа для выяснения отношений. Девочка сказала, что говорила неправду, однако извиняться не стала, за что ее в итоге избили. Все участницы конфликта будут поставлены на профучет.
Напомним, 9 октября 2024 года в Нижнем Тагиле несколько четвероклассников избили ровесника. На следующий день после этого администрация школы провела беседу с ученикам и их родителями.