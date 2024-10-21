Экран ноутбука и ЖК-телевизора протираю только так: разводов нет и глаза не устают

Posted 21 октября, 12:59
Published 21 октября, 12:59
Modified 21 октября, 13:01
Updated 21 октября, 13:01
Очистка экрана может показаться делом тривиальным, но важно подойти к этому процессу осознанно. Если делать это неправильно или использовать химические вещества, можно попросту все испортить. Вот какие материалы можно использовать безбоязненно:
Салфетки хорошо удаляют пыль, отпечатки пальцев, разводы, различные капли и нейтрализуют статическое электричество, — говорится в материале на портале «Лайфхакер».
К сожалению, этими салфетками и тряпками вы протрете только центральную часть экрана, а в уголках и щелях останется пыль. Ее удобно удалять ватными палочками, однако здесь есть одно «но»: вата может оставлять мелкие ворсинки и волокна, которые могут забиваться в отверстия, поэтому нужно действовать очень аккуратно. Еще один хороший способ — использовать специальные баллончики со сжатым воздухом, которые выталкивают грязь из труднодоступных мест механическим способом, с помощью направленной воздушной струи.
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Источник: lifehacker.ru.