Экран ноутбука и ЖК-телевизора протираю только так: разводов нет и глаза не устают

К сожалению, этими салфетками и тряпками вы протрете только центральную часть экрана, а в уголках и щелях останется пыль. Ее удобно удалять ватными палочками, однако здесь есть одно «но»: вата может оставлять мелкие ворсинки и волокна, которые могут забиваться в отверстия, поэтому нужно действовать очень аккуратно. Еще один хороший способ — использовать специальные баллончики со сжатым воздухом, которые выталкивают грязь из труднодоступных мест механическим способом, с помощью направленной воздушной струи.