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Posted 21 октября, 12:59

Published 21 октября, 12:59

Modified 21 октября, 13:01

Updated 21 октября, 13:01

Экран ноутбука и ЖК-телевизора протираю только так: разводов нет и глаза не устают

Экран ноутбука и ЖК-телевизора протираю только так: разводов нет и глаза не устают

21 октября 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Перед телевизором или ноутбуком мы поводим большое количество времени. Грязь и пыль затрудняют просмотр — мы напрягаем глаза и портим зрение. Вот почему регулярный уход крайне важен. Но чем можно протереть экран, не повредив деликатную поверхность?

Очистка экрана может показаться делом тривиальным, но важно подойти к этому процессу осознанно. Если делать это неправильно или использовать химические вещества, можно попросту все испортить. Вот какие материалы можно использовать безбоязненно:

  • Салфетки из микрофибры. Это идеальный материал для протирки экранов: он мягкий, не оставляет царапин и волокон. Лучше всего подойдет сухая салфетка, однако ее можно и слегка увлажнить, лучше дистилированной водой. А вот воду из-под крана лучше не использовать, так как она может содержать различные примеси.
  • Безворсовые ткани. Дают практически такой же эффект, что и микрофибра. Плюс безворсовых тканей и в том, что они не только убирают пыль, но и мягко полируют экран.
  • Специальные салфетки для компьютерной техники. Практически идеальный вариант и для ноутбуков, и для ЖК-телевизоров. Плюсом салфеток является то, что они уже пропитаны специальной жидкостью для удаления грязи и пыли.
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Салфетки хорошо удаляют пыль, отпечатки пальцев, разводы, различные капли и нейтрализуют статическое электричество, — говорится в материале на портале «Лайфхакер».
  • Перфорированная замша. Эти салфетки очень мягкие и приятные на ощупь. Деликатно убирают любые загрязнения, не оставляя ни грязи, ни разводов, ни царапин.

К сожалению, этими салфетками и тряпками вы протрете только центральную часть экрана, а в уголках и щелях останется пыль. Ее удобно удалять ватными палочками, однако здесь есть одно «но»: вата может оставлять мелкие ворсинки и волокна, которые могут забиваться в отверстия, поэтому нужно действовать очень аккуратно. Еще один хороший способ — использовать специальные баллончики со сжатым воздухом, которые выталкивают грязь из труднодоступных мест механическим способом, с помощью направленной воздушной струи.

Ранее эксперты рассказали, как своими руками утеплить пол в доме.

Источник: lifehacker.ru.

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