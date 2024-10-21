Если в доме завелись инопланетяне: как легко и просто избавиться от мокриц в ванной

Многие ошибочно принимают мокриц за насекомых. На самом деле, к этому виду мокрицы не имеют никакого отношения. На самом деле, это маленькие сухопутные рачки, которые имеют все признаки своего вида, в том числе жабры. Естественная стихия для мокриц — это вода. Вот почему они селятся в помещениях с повышенной влажностью, где есть множество укромных уголков. Излюбленное место обитания мокриц — ванная комната. Если убираться редко и не выметать мусор из всех углов, то мокрицы будут чувствовать себя очень комфортно. Вот почему первой задачей по выведению мокриц должна стать именно борьба с влажностью. Как же это сделать?