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Posted 21 октября, 10:33

Published 21 октября, 10:33

Modified 21 октября, 10:35

Updated 21 октября, 10:35

Если в доме завелись инопланетяне: как легко и просто избавиться от мокриц в ванной

Если в доме завелись инопланетяне: как легко и просто избавиться от мокриц в ванной

21 октября 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Неожиданное столкновение с мокрицей вызывает внутреннюю дрожь даже у самых стойких. Эти неприятные создания из семейства ракообразных больше похожи на инопланетян, чем на обитателей нашей планеты. Можно ли избавиться от неприятного соседства?

Сами по себе мокрицы человеку не вредят — они не кусаются и обычно не вызывают аллергии. Однако мокрицы могут повреждать урожай овощей или фруктов: они прогрызают в плодах мелкие дырочки, после чего они начинают гнить. Кроме того, мокрицы могут объедать листья и корни комнатных цветах (у пораженных растений на листьях появляются мелкие дырочки, затем оно погибает в течение двух недель) и переносить споры грибов и бактерий.

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Устранение влажности и уборка

Многие ошибочно принимают мокриц за насекомых. На самом деле, к этому виду мокрицы не имеют никакого отношения. На самом деле, это маленькие сухопутные рачки, которые имеют все признаки своего вида, в том числе жабры. Естественная стихия для мокриц — это вода. Вот почему они селятся в помещениях с повышенной влажностью, где есть множество укромных уголков. Излюбленное место обитания мокриц — ванная комната. Если убираться редко и не выметать мусор из всех углов, то мокрицы будут чувствовать себя очень комфортно. Вот почему первой задачей по выведению мокриц должна стать именно борьба с влажностью. Как же это сделать?

  • Установите вентилятор. Вытяжной вентилятор, который будет работать во время и после душа, поможет удалить влагу из воздуха быстрее.
  • Использование осушителей воздуха. Рассмотрите возможность использования осушителя воздуха, который поможет удалить излишки влаги из помещения.
  • Используйте адсорбенты. Влагу поглощают сода, активированный уголь, специальные промышленные препараты, которые можно купить на маркетплейсах.
  • Поставьте растения. Некоторые комнатные растения могут помочь сбалансировать уровень влажности и улучшить качество воздуха.

Не забывайте и о регулярной уборке, чтобы мокрицы не успевали «вить гнезда» в укромных уголках.

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Самодельные ловушки для мокриц

Отличный способ для снижения популяции мокриц. В качестве ловушек можно использовать самые разнообразные средства — например, прелую листву. Лучше всего использовать веники из березы или дуба, так как их запах привлекает мокриц. Замочите веник в воде на несколько часов, чтобы он стал влажным. Разложите по углам в подвале, ванной комнате и других помещениях, где водятся мокрицы. Дополнительно накройте веник картоном или другим материалом, чтобы создать укрытие — мокрицы обожают прятаться. Через несколько дней осмотрите веник: скорее всего, он будет просто облеплен «красавцами». Затем просто положите его в пакет и выкиньте в мусорный контейнер.

Помимо веников можно также использовать сырой картофель, запах которой мокрицы также обожают.

В картофеле проделать небольшие дырочки, разложить в местах обитания ракообразных и оставить на ночь. Мокрицы будут искать еду и обнаружат корнеплод по съедобному запаху, заберутся внутрь. Утром выбросить приманку вместе с ними, — советуют эксперты журнала «Лиза».
Фото: Photo by Franco Antonio Giovanella on Unsplash

Горчица и сода

Вывести мокриц можно с помощью горчицы и соды. Существует несколько эффективных способов борьбы со скоплением неприятных созданий.

  • Способ 1. Смешайте горчицу и соду в равных пропорциях, разведите водой до состояния кашицы, а затем нанесите получившуюся смесь на плинтуса, обмажьте ею щели и другие места, где вы замечали мокриц. Для дополнительного эффекта можно расставить блюдца с кашицей в помещении. Жгучий запах горчицы губительно действует на мокриц, как и выделяемые содой пары.
  • Способ 2. Этот метод подойдет только для горизонтальных поверхностей.
Рассыпать смесь из соды и горчицы в виде порошка в местах, где скапливаются мокрицы. Оставить на ночь. На следующий день провести влажную уборку, — рекомендуют эксперты «Лизы».
  • Способ 3. Необходимо растворить в двух литрах воды 20 граммов горчицы, оставить настаиваться на сутки. Далее необходимо протереть раствором все поверхности, а также обработать ванную, раковину и унитаз.

Возможно, избавиться от мокриц за один раз у вас не получится, но если проявить настойчивость, то инопланетяне рано или поздно покинут ваш дом и улетят к себе домой.

Ранее эксперты рассказали, как вывести тараканов с помощью натуральных средств.

Источники: lisa.ru, spb.101novostroyka.ru.

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