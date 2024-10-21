Если в доме завелись инопланетяне: как легко и просто избавиться от мокриц в ванной

Posted 21 октября, 10:33
Published 21 октября, 10:33
Modified 21 октября, 10:35
Updated 21 октября, 10:35
Сами по себе мокрицы человеку не вредят — они не кусаются и обычно не вызывают аллергии. Однако мокрицы могут повреждать урожай овощей или фруктов: они прогрызают в плодах мелкие дырочки, после чего они начинают гнить. Кроме того, мокрицы могут объедать листья и корни комнатных цветах (у пораженных растений на листьях появляются мелкие дырочки, затем оно погибает в течение двух недель) и переносить споры грибов и бактерий.
Многие ошибочно принимают мокриц за насекомых. На самом деле, к этому виду мокрицы не имеют никакого отношения. На самом деле, это маленькие сухопутные рачки, которые имеют все признаки своего вида, в том числе жабры. Естественная стихия для мокриц — это вода. Вот почему они селятся в помещениях с повышенной влажностью, где есть множество укромных уголков. Излюбленное место обитания мокриц — ванная комната. Если убираться редко и не выметать мусор из всех углов, то мокрицы будут чувствовать себя очень комфортно. Вот почему первой задачей по выведению мокриц должна стать именно борьба с влажностью. Как же это сделать?
Не забывайте и о регулярной уборке, чтобы мокрицы не успевали «вить гнезда» в укромных уголках.
Отличный способ для снижения популяции мокриц. В качестве ловушек можно использовать самые разнообразные средства — например, прелую листву. Лучше всего использовать веники из березы или дуба, так как их запах привлекает мокриц. Замочите веник в воде на несколько часов, чтобы он стал влажным. Разложите по углам в подвале, ванной комнате и других помещениях, где водятся мокрицы. Дополнительно накройте веник картоном или другим материалом, чтобы создать укрытие — мокрицы обожают прятаться. Через несколько дней осмотрите веник: скорее всего, он будет просто облеплен «красавцами». Затем просто положите его в пакет и выкиньте в мусорный контейнер.
Помимо веников можно также использовать сырой картофель, запах которой мокрицы также обожают.
В картофеле проделать небольшие дырочки, разложить в местах обитания ракообразных и оставить на ночь. Мокрицы будут искать еду и обнаружат корнеплод по съедобному запаху, заберутся внутрь. Утром выбросить приманку вместе с ними, — советуют эксперты журнала «Лиза».
Вывести мокриц можно с помощью горчицы и соды. Существует несколько эффективных способов борьбы со скоплением неприятных созданий.
Рассыпать смесь из соды и горчицы в виде порошка в местах, где скапливаются мокрицы. Оставить на ночь. На следующий день провести влажную уборку, — рекомендуют эксперты «Лизы».
Возможно, избавиться от мокриц за один раз у вас не получится, но если проявить настойчивость, то инопланетяне рано или поздно покинут ваш дом и улетят к себе домой.
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Источники: lisa.ru, spb.101novostroyka.ru.