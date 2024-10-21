Есть жертва: в екатеринбургской многоэтажке произошла перестрелка

Posted 21 октября, 16:22
Published 21 октября, 16:22
Modified 21 октября, 16:24
Updated 21 октября, 16:24
Жильцы девятиэтажки на улице Постовского в уральской столице услышали звук выстрела, приехавшая полиция обнаружила в квартире мертвого человека, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
На месте преступления работают эксперты и криминалисты. В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.
Ранее житель Свердловской области был случайно ранен во время перестрелки в турецком Стамбуле.