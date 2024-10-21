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Posted 21 октября, 16:22

Published 21 октября, 16:22

Modified 21 октября, 16:24

Updated 21 октября, 16:24

В одной из многоэтажек Екатеринбурга застрелили мужчину

Есть жертва: в екатеринбургской многоэтажке произошла перестрелка

21 октября 2024, 16:22
Фото: Изображение Midjourney

В одной из многоэтажек Екатеринбурга застрелили мужчину

Вечером в понедельник, 21 октября, в одном из жилых комплексов Екатеринбурга застрелили мужчину.

Жильцы девятиэтажки на улице Постовского в уральской столице услышали звук выстрела, приехавшая полиция обнаружила в квартире мертвого человека, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

На месте преступления работают эксперты и криминалисты. В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.

Ранее житель Свердловской области был случайно ранен во время перестрелки в турецком Стамбуле.

В Екатеринбурге лучник сделал мишени и практикует стрельбу рядом с жилыми домами
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