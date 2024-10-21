Ежедневное употребление горького шоколада снижает риск диабета и рака

Posted 21 октября, 10:25
Published 21 октября, 10:25
Modified 21 октября, 10:27
Updated 21 октября, 10:27
Диетолог отметил, что всего 20 граммов горького шоколада (с содержанием какао не менее 70%) содержат столько же клетчатки, сколько ломтик цельнозернового хлеба. Клетчатка помогает улучшить пищеварение и защищает организм от таких заболеваний, как диабет II типа, инсульт и рак кишечника, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, какао-бобы, входящие в состав горького шоколада, богаты полифенолами — органическими соединениями, обладающими антиоксидантным эффектом. Эти вещества способствуют нормализации артериального давления, стимулируют кровообращение и поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Рекомендуется ежедневно съедать по 20 граммов горького шоколада для укрепления здоровья.