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Posted 21 октября, 10:25

Published 21 октября, 10:25

Modified 21 октября, 10:27

Updated 21 октября, 10:27

Ежедневное употребление горького шоколада снижает риск диабета и рака

21 октября 2024, 10:25
Горький шоколад может быть полезен для здоровья, о чём сообщил британский диетолог Т. Спектор. По его словам, ежедневное употребление этого продукта способствует защите организма от диабета, рака кишечника и других заболеваний.

Диетолог отметил, что всего 20 граммов горького шоколада (с содержанием какао не менее 70%) содержат столько же клетчатки, сколько ломтик цельнозернового хлеба. Клетчатка помогает улучшить пищеварение и защищает организм от таких заболеваний, как диабет II типа, инсульт и рак кишечника, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, какао-бобы, входящие в состав горького шоколада, богаты полифенолами — органическими соединениями, обладающими антиоксидантным эффектом. Эти вещества способствуют нормализации артериального давления, стимулируют кровообращение и поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Рекомендуется ежедневно съедать по 20 граммов горького шоколада для укрепления здоровья.

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