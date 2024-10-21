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Posted 21 октября, 15:27

Published 21 октября, 15:27

Modified 21 октября, 15:29

Updated 21 октября, 15:29

Хитрые дачники в октябре успели сделать это с кустами: летом соберут огромный урожай

Хитрые дачники в октябре успели сделать это с кустами: летом соберут огромный урожай

21 октября 2024, 15:27
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Октябрь — самое подходящее время для подготовки сада к следующему сезону. Чтобы ваши кустарники порадовали вас летом щедрым урожаем, нужно постараться. Что именно нужно сделать в преддверии холодов — рассказываем в этом материале.

Основной вопрос многих садоводов: что же такого важного можно сделать с кустами осенью, чтобы получить большой урожай? Эксперты считают, что эти шаги пропускать ни в коем случае нельзя.

Подготовка почвы

В начале осени нужно прорыхлить приствольные круги и внести органические удобрения, чтобы сохранить питательные вещества в течение всей зимы.

Вот список популярных удобрений для кустарников:

  • Компост. Это богатый источник органики, который рассыпают по поверхности почвы.
  • Перегной. Хорошо улучшает структуру почвы. При внесении необходимо смешать его с землей.
  • Костная мука. Источник легкодоступного фосфора. Рассыпьте по поверхности, заделайте в почву, а затем полейте.
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Обрезка кустов

Хотите добиться обильного цветения и плодоношения весной? Значит, без обрезки не обойтись. Осень — идеальное время для удаления старых и поврежденных ветвей. Однако будьте осторожны! Обрезая, старайтесь не задеть здоровые побеги, которые будут плодоносить в следующем сезоне.

Защита от вредителей и болезней

Тля и гусеницы — существа, которые не дремлют даже в морозы. Чтобы они не навредили вашим кустам, важно провести профилактическую обработку. Используйте натуральные средства или специализированные препараты, которые помогут уберечь растения от зловредных насекомых.

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Мульчирование

А вы знали, что мульчирование помогает задерживать влагу в почве и защищает ее от заморозков? Да, это невероятно простой, но действенный метод. Используйте солому, перепревшие опилки или измельченную кору — все, что найдется под рукой.

Влагозарядный полив перед морозами

Несмотря на то, что осенью обычно идут обильные дожди, некоторые кустарники перед зимой нуждаются в обильном поливе. Это помогает им накопить влагу, которая защищает от вымерзания, особенно в бесснежные зимы.

Выбор правильного укрытия

Если в вашем регионе суровые зимы — обычное дело, то нужно обязательно укрывать кусты. Можно использовать агроволокно, мешковину, специальный садовый утеплитель, а также лапник, который считается идеальным материалом и обеспечивает хорошую защиту от ветра и мороза.

Ранее эксперты рассказали, как самостоятельно оборудовать зимнюю теплицу.

Источник: magadanmedia.ru.

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