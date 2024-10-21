Хитрые дачники в октябре успели сделать это с кустами: летом соберут огромный урожай

Posted 21 октября, 15:27
Published 21 октября, 15:27
Modified 21 октября, 15:29
Updated 21 октября, 15:29
Основной вопрос многих садоводов: что же такого важного можно сделать с кустами осенью, чтобы получить большой урожай? Эксперты считают, что эти шаги пропускать ни в коем случае нельзя.
В начале осени нужно прорыхлить приствольные круги и внести органические удобрения, чтобы сохранить питательные вещества в течение всей зимы.
Вот список популярных удобрений для кустарников:
Хотите добиться обильного цветения и плодоношения весной? Значит, без обрезки не обойтись. Осень — идеальное время для удаления старых и поврежденных ветвей. Однако будьте осторожны! Обрезая, старайтесь не задеть здоровые побеги, которые будут плодоносить в следующем сезоне.
Тля и гусеницы — существа, которые не дремлют даже в морозы. Чтобы они не навредили вашим кустам, важно провести профилактическую обработку. Используйте натуральные средства или специализированные препараты, которые помогут уберечь растения от зловредных насекомых.
А вы знали, что мульчирование помогает задерживать влагу в почве и защищает ее от заморозков? Да, это невероятно простой, но действенный метод. Используйте солому, перепревшие опилки или измельченную кору — все, что найдется под рукой.
Несмотря на то, что осенью обычно идут обильные дожди, некоторые кустарники перед зимой нуждаются в обильном поливе. Это помогает им накопить влагу, которая защищает от вымерзания, особенно в бесснежные зимы.
Если в вашем регионе суровые зимы — обычное дело, то нужно обязательно укрывать кусты. Можно использовать агроволокно, мешковину, специальный садовый утеплитель, а также лапник, который считается идеальным материалом и обеспечивает хорошую защиту от ветра и мороза.
Ранее эксперты рассказали, как самостоятельно оборудовать зимнюю теплицу.
Источник: magadanmedia.ru.