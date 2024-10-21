Итоги недели: черный дым, мусорные полигоны, экоконкурс и режим НМУ

Posted 21 октября, 08:19
Published 21 октября, 08:19
Modified 21 октября, 08:21
Updated 21 октября, 08:21
В первую очередь, вспомним, как обстояли дела с выбросами за прошедшую неделю. За первые четыре дня жители Нижнего Тагила столкнулись с повышенными уровнями загрязнения воздуха. По данным «Уральского УГМС», начиная с 14 октября 2024 года, ежедневно фиксировались превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) оксидов азота и углерода. При этом важно отметить, что информация предоставлялась на основе данных автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, расположенных в различных районах города.
Наиболее высокие значения были зарегистрированы на станции ПНЗ № 1. Здесь максимальная концентрация достигла отметки в 2,1 ПДК. Аналогичная ситуация наблюдалась и на других станциях, таких как ПНЗ № 3, где концентрация оксида азота составила от 1,1 до 1,8 ПДК. Также фиксировались кратковременные всплески концентрации оксида углерода до 1,3 ПДК.
14 октября жители Тагилстроя стали свидетелями черного густого дыма, появившегося над городом с самого утра. По словам очевидцев, в этот раз дым был виден не над территорией ЕВРАЗ НТМК.
Жители Нижнего Тагила были неприятно удивлены резким запахом от выбросов вредных веществ в атмосферу. В некоторые дни концентрация загрязнителей воздуха в городе превышала допустимые нормы в два раза. Согласно информации, опубликованной на сайте Уральского гидрометцентра, в период с 14 по 17 октября в Нижнем Тагиле были отмечены повышенные уровни оксида азота и оксида углерода. При этом оксид азота присутствовал в воздухе чаще всего, что представляло особую опасность для здоровья людей.
В связи с обильными снежными осадками в некоторых местах Нижнего Тагила образовался гололед, что привело к многочисленным травмам тагильчан. По данным травмпункта в Дзержинском районе, на момент 14 октября в городе было зарегистрировано 80 пострадавших от стихии граждан, многие из них с переломами.
Кроме того, с 14 по 19 октября Уральская УГМС объявила в Свердловской области режим НМУ. В обозначенные дни в области были неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных веществ в воздухе. В УГМС уточнили, что вследствие этого был установлен НМУ I степени опасности.
В Свердловской области была создана рабочая группа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Создана группа для деятельности по уменьшению количества мусора на свалках области. Состав участников был утвержден губернатором. По плану, к 2030 году количество складируемого мусора должно сократиться на 50%.
С 15 октября по 15 ноября 2024 года в северных районах Свердловской области состоится конкурс на лучший цифровой экологический плакат. Участники могут проявить свой творческий потенциал, используя специальные приложения на смартфонах и других устройствах, а также инновационные технологии, такие как нейросети.
В Нижнем Тагиле 15 октября 2024 года зафиксировано значительное загрязнение атмосферного воздуха. Самый пик концентрации азота, который превысил все допустимые нормы, был зафиксирован на ПНЗ №3 в 19:20 и составил 1,8 ПДК.