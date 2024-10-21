Итоги недели: черный дым, мусорные полигоны, экоконкурс и режим НМУ

Жители Нижнего Тагила были неприятно удивлены резким запахом от выбросов вредных веществ в атмосферу. В некоторые дни концентрация загрязнителей воздуха в городе превышала допустимые нормы в два раза. Согласно информации, опубликованной на сайте Уральского гидрометцентра, в период с 14 по 17 октября в Нижнем Тагиле были отмечены повышенные уровни оксида азота и оксида углерода. При этом оксид азота присутствовал в воздухе чаще всего, что представляло особую опасность для здоровья людей.