Как определить, подлежит ли дом сносу, и что делать в случае его аварийного состояния

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с Pravda.ru подчеркнула, что для определения состояния дома и возможности его сноса необходимо учитывать несколько ключевых критериев.

Критерии для признания дома аварийным Внешнее состояние. Наталья отмечает, что покупатели часто обращают внимание на внешний вид здания. Если дом выглядит обветшалым, это может сигнализировать о потенциальных проблемах внутри. Конструкция и материалы. Она также акцентирует внимание на том, что старые дома, особенно с деревянными перекрытиями, вызывают сомнения у покупателей. Если дом построен с использованием устаревших технологий и материалов, это может стать причиной его признания аварийным. Оценка состояния. Для официального признания дома аварийным необходимо обратиться в Мосжилинспекцию. Специалисты инспекции проводят осмотр и выдают заключение о состоянии здания. Как провести оценку состояния дома По словам Натальи, для оценки состояния недвижимости можно обратиться в аккредитованные оценочные компании. «Есть специально аккредитованные оценочные компании. Там есть специалисты-оценщики. Они выезжают, фотографируют и потом готовят оценочный альбом. Это очень такой подробный альбом, где-то от 70 до 120 страниц может быть. У них существуют свои определённые формулы расчётов, оценок. И они таким образом дают оценку, финансовую оценку», — говорит Перескокова. Права жильцов в случае аварийного состояния дома Эксперт разъясняет, что если дом признан аварийным, его жильцы могут столкнуться с трудностями. Хотя они могут продать свою квартиру, на рынке такое жильё будет малопривлекательным. В случае признания дома аварийным жильцы могут ожидать переселения во временное жильё. Однако компенсация или возмещение за ущерб не предусмотрены.