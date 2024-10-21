Конституционный суд РФ рассмотрит право на пенсию по смерти отца для детей от ЭКО

Posted 21 октября, 12:35
Published 21 октября, 12:35
Modified 21 октября, 12:37
Updated 21 октября, 12:37
22 октября состоится открытое заседание, посвященное важному вопросу выплаты пенсии по потере кормильца детьми, рожденными из пробирки. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Поводом для разбирательства стала история жительницы Санкт-Петербурга. Ее близнецам отказали в выплате пенсии по потере кормильца. Женщина родила их, используя биоматериал своего умершего супруга. Клетки хранились в криоконсервации.
Ранее суды отказали истцу, поскольку, по их мнению, факта потери кормильца не было.
Заявительница и ее адвокат утверждают, что, если умершего признали отцом, то он является и кормильцем.
Ранее суд обязал ИП в Нижнем Тагиле восстановить на работе беременную сотрудницу.