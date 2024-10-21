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Posted 21 октября, 12:35

Published 21 октября, 12:35

Modified 21 октября, 12:37

Updated 21 октября, 12:37

Конституционный суд РФ рассмотрит право на пенсию по смерти отца для детей от ЭКО

Конституционный суд РФ рассмотрит право на пенсию по смерти отца для детей от ЭКО

21 октября 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
Конституционный суд Российской Федерации рассмотрит право на пенсию по потере кормильца детей от ЭКО.

22 октября состоится открытое заседание, посвященное важному вопросу выплаты пенсии по потере кормильца детьми, рожденными из пробирки. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Поводом для разбирательства стала история жительницы Санкт-Петербурга. Ее близнецам отказали в выплате пенсии по потере кормильца. Женщина родила их, используя биоматериал своего умершего супруга. Клетки хранились в криоконсервации.

Ранее суды отказали истцу, поскольку, по их мнению, факта потери кормильца не было.

Заявительница и ее адвокат утверждают, что, если умершего признали отцом, то он является и кормильцем.

Ранее суд обязал ИП в Нижнем Тагиле восстановить на работе беременную сотрудницу.

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