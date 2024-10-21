Лучший район Тагила, экоитоги, снос старой библиотеки, квадроберы и минирование школ

Posted 21 октября, 16:51
Published 21 октября, 16:51
Modified 21 октября, 18:35
Updated 21 октября, 18:35
Редакция TagilCity.ru провела опрос и выяснила, в каком из трех районов Нижнего Тагила людям живется лучше всего. Горожан попросили оценить свой район по нескольким критериям: качеству коммунальных услуг, доступности транспорта, наличию инфраструктуры и ряду других. О том, какой выбор в итоге сделали тагильчане, читайте в нашем материале.
14 октября Нижний Тагил заволокли клубы черного дыма. Также на протяжении трех дней была превышена концентрация вредных веществ в воздухе. В Свердловской области был объявлен режим НМУ. TagilCity.ru подвел экологические итоги недели.
В Селе Серебрянка под Нижним Тагилом снесут здание старой библиотеки. Книги в этом двухэтажном деревянном доме давно не выдают, строение никем не охраняется, а степень износа конструкций очень высока. Именно поэтому власти приняли решение избавиться от проблемного объекта.
Жители Нижнего Тагила ответили на вопрос, как на самом деле они относятся к квадроберам. Примерно треть горожан считает, что обращать внимание на людей, которые таким образом выражают себя, не стоит. Однако многие тагильчане, в свою очередь, заявили, что по квадроберам плачет психиатр.
21 октября по Нижнему Тагилу вновь прокатилась волна «минирований». На этот раз целью виртуальных хулиганов стали местные школы. Они действовали по стандартной схеме: сообщали о заложенном взрывном устройстве, чтобы сорвать учебный процесс.