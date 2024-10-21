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Posted 21 октября, 16:51

Published 21 октября, 16:51

Modified 21 октября, 18:35

Updated 21 октября, 18:35

Лучший район Тагила, экоитоги, снос старой библиотеки, квадроберы и минирование школ

Лучший район Тагила, экоитоги, снос старой библиотеки, квадроберы и минирование школ

21 октября 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Жители Нижнего Тагила выбрали лучший район города. TagilCity.ru подвел экологические итоги недели. В селе Серебрянка снесут старую библиотеку. Тагильчане рассказали о своем отношении к квадроберам. Неизвестные снова «минируют» городские школы. Рассказываем о последних событиях в Тагиле и области.

Редакция TagilCity.ru провела опрос и выяснила, в каком из трех районов Нижнего Тагила людям живется лучше всего. Горожан попросили оценить свой район по нескольким критериям: качеству коммунальных услуг, доступности транспорта, наличию инфраструктуры и ряду других. О том, какой выбор в итоге сделали тагильчане, читайте в нашем материале.

Рейтинг районов Нижнего Тагила. Делимся мнением горожан
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14 октября Нижний Тагил заволокли клубы черного дыма. Также на протяжении трех дней была превышена концентрация вредных веществ в воздухе. В Свердловской области был объявлен режим НМУ. TagilCity.ru подвел экологические итоги недели.

Итоги недели: черный дым, мусорные полигоны, экоконкурс и режим НМУ
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В Селе Серебрянка под Нижним Тагилом снесут здание старой библиотеки. Книги в этом двухэтажном деревянном доме давно не выдают, строение никем не охраняется, а степень износа конструкций очень высока. Именно поэтому власти приняли решение избавиться от проблемного объекта.

Здание бывшей библиотеки снесут в селе под Нижним Тагилом
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Жители Нижнего Тагила ответили на вопрос, как на самом деле они относятся к квадроберам. Примерно треть горожан считает, что обращать внимание на людей, которые таким образом выражают себя, не стоит. Однако многие тагильчане, в свою очередь, заявили, что по квадроберам плачет психиатр.

Жители Нижнего Тагила считают, что квадроберов нужно оставить в покое
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21 октября по Нижнему Тагилу вновь прокатилась волна «минирований». На этот раз целью виртуальных хулиганов стали местные школы. Они действовали по стандартной схеме: сообщали о заложенном взрывном устройстве, чтобы сорвать учебный процесс.

В Нижнем Тагиле неизвестные «минируют» школы
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