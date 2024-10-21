Лучший район Тагила, экоитоги, снос старой библиотеки, квадроберы и минирование школ

Жители Нижнего Тагила ответили на вопрос, как на самом деле они относятся к квадроберам. Примерно треть горожан считает, что обращать внимание на людей, которые таким образом выражают себя, не стоит. Однако многие тагильчане, в свою очередь, заявили, что по квадроберам плачет психиатр.