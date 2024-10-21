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Posted 21 октября, 04:36

Published 21 октября, 04:36

Modified 21 октября, 04:38

Updated 21 октября, 04:38

На 65 году жизни скончался оперативник МВД Нижнего Тагила

На 65 году жизни скончался оперативник МВД Нижнего Тагила

21 октября 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле не стало 64-летнего оперативника МВД Сергея Козина. Он работал в милиции с 1982 по 2005 год.

После того, как Козин вышел на пенсию, он продолжал работать консультантом по должности оперативника в уголовном розыске. Во время службы его награждали медалями, нагрудными знаками, а также выдавали благодарности, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».

Фото: Похоронный дом «Реквием»

По словам бывших коллег, Козин был профессионалом и талантливым сотрудником. Также он был порядочным и надежным человеком и хорошим семьянином. Вне службы тагильчанин занимался плаванием и восточными единоборствами.

Прощание с Козиным пройдет 21 сентября 2024 года в похоронном доме «Реквием».

Напомним, в Нижнем Тагиле умерла экс-руководитель методотдела Центральной библиотеки Наталия Рамазанова.

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