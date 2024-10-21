На 65 году жизни скончался оперативник МВД Нижнего Тагила

Posted 21 октября, 04:36
Published 21 октября, 04:36
Modified 21 октября, 04:38
Updated 21 октября, 04:38
После того, как Козин вышел на пенсию, он продолжал работать консультантом по должности оперативника в уголовном розыске. Во время службы его награждали медалями, нагрудными знаками, а также выдавали благодарности, рассказали TagilCity.ru в «Реквиеме».
По словам бывших коллег, Козин был профессионалом и талантливым сотрудником. Также он был порядочным и надежным человеком и хорошим семьянином. Вне службы тагильчанин занимался плаванием и восточными единоборствами.
Прощание с Козиным пройдет 21 сентября 2024 года в похоронном доме «Реквием».
Напомним, в Нижнем Тагиле умерла экс-руководитель методотдела Центральной библиотеки Наталия Рамазанова.