На улице в Екатеринбурге произошел потоп в районе Эльмаша

Posted 21 октября, 05:32
Published 21 октября, 05:32
Modified 21 октября, 05:34
Updated 21 октября, 05:34
Сообщается, что потоп произошел из-за прорыва трубопровода. По словам очевидца, в воде оказались жилые дворы, трамвайные пути и дороги, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Вследствие происшествия в этом районе встало транспортное движение. На месте ЧП работают сотрудники коммунальных служб.
Напомним, 6 сентября 2024 года в Екатеринбурге на Новой Сортировке прорвало трубопровод с горячей водой.