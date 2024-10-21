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Posted 21 октября, 05:32

Published 21 октября, 05:32

Modified 21 октября, 05:34

Updated 21 октября, 05:34

На улице в Екатеринбурге произошел потоп в районе Эльмаша

На улице в Екатеринбурге произошел потоп в районе Эльмаша

21 октября 2024, 05:32
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошел потоп на Шефской улице из-за коммунальной аварии 21 октября 2024 года.

Сообщается, что потоп произошел из-за прорыва трубопровода. По словам очевидца, в воде оказались жилые дворы, трамвайные пути и дороги, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Вследствие происшествия в этом районе встало транспортное движение. На месте ЧП работают сотрудники коммунальных служб.

Напомним, 6 сентября 2024 года в Екатеринбурге на Новой Сортировке прорвало трубопровод с горячей водой.

#Елизавета Зиборова#Происшествия#Вода#ЧП#Потоп#Коммунальная авария#Прорыв трубы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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