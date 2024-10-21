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Posted 21 октября, 15:48

Published 21 октября, 15:48

Modified 21 октября, 15:50

Updated 21 октября, 15:50

Тагильскую актрису кинули в интернете при покупке люксовой сумочки от Gucci

Ни Gucci, ни денег: тагильскую актрису онлайн-мошенник развел на 180 тысяч

21 октября 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney

Тагильскую актрису кинули в интернете при покупке люксовой сумочки от Gucci

Звезда российских сериалов из Нижнего Тагила Арина Постникова стала жертвой мошенников. Девушка потеряла 180 тысяч рублей.

Актриса популярных сериалов «Восьмидесятые» и «Третье сентября» Арина Постникова решила сделать себе подарок и купить сумочку от Gucci через интернет, однако в итоге нарвалась на афериста, пишет telegram-канал Baza.

Девушка наткнулась в сети на объявление некоего байера, который предложил приобрести любую вещь в Европе и переправить ее в Россию. Постникова перевела за услуги 180 тысяч рублей и стала ждать свою сумочку. Однако в указанные сроки покупка не пришла, а всю переписку в мессенджере «байер» удалил.

Актриса обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее в Свердловской области создатели финансовой пирамиды нагрели людей на 117 млн рублей.

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