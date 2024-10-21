Ни Gucci, ни денег: тагильскую актрису онлайн-мошенник развел на 180 тысяч

Девушка наткнулась в сети на объявление некоего байера, который предложил приобрести любую вещь в Европе и переправить ее в Россию. Постникова перевела за услуги 180 тысяч рублей и стала ждать свою сумочку. Однако в указанные сроки покупка не пришла, а всю переписку в мессенджере «байер» удалил.