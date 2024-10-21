Ни Gucci, ни денег: тагильскую актрису онлайн-мошенник развел на 180 тысяч

Posted 21 октября, 15:48
Published 21 октября, 15:48
Modified 21 октября, 15:50
Updated 21 октября, 15:50
Актриса популярных сериалов «Восьмидесятые» и «Третье сентября» Арина Постникова решила сделать себе подарок и купить сумочку от Gucci через интернет, однако в итоге нарвалась на афериста, пишет telegram-канал Baza.
Девушка наткнулась в сети на объявление некоего байера, который предложил приобрести любую вещь в Европе и переправить ее в Россию. Постникова перевела за услуги 180 тысяч рублей и стала ждать свою сумочку. Однако в указанные сроки покупка не пришла, а всю переписку в мессенджере «байер» удалил.
Актриса обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее в Свердловской области создатели финансовой пирамиды нагрели людей на 117 млн рублей.