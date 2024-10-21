Нижнем Тагиле на Вагонке из окна выпал человек

Posted 21 октября, 11:52
Published 21 октября, 11:52
Modified 21 октября, 11:54
Updated 21 октября, 11:54
Происшествие случилось в час ночи. Из окна дома № 71 на проспекте Дзержинского выпал человек. Вероятно, он находился под воздействием каких-то веществ.
Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на информацию от очевидцев, спустя короткое время к дому подъехала скорая медицинская помощь и забрала пострадавшего. Степень травмирования упавшего неизвестна.
Местные жители утверждают, что в подъезде часто собираются наркоманы.
Ранее в Екатеринбурге 16-летний подросток выпал из окна.