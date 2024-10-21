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Posted 21 октября, 11:52

Published 21 октября, 11:52

Modified 21 октября, 11:54

Updated 21 октября, 11:54

Нижнем Тагиле на Вагонке из окна выпал человек

Нижнем Тагиле на Вагонке из окна выпал человек

21 октября 2024, 11:52
Фото: 1MI
Нижнем Тагиле в ночь на 21 октября на Вагонке из окна выпал человек.

Происшествие случилось в час ночи. Из окна дома № 71 на проспекте Дзержинского выпал человек. Вероятно, он находился под воздействием каких-то веществ.

Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на информацию от очевидцев, спустя короткое время к дому подъехала скорая медицинская помощь и забрала пострадавшего. Степень травмирования упавшего неизвестна.

Местные жители утверждают, что в подъезде часто собираются наркоманы.

Ранее в Екатеринбурге 16-летний подросток выпал из окна.

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