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Posted 21 октября, 11:17

Published 21 октября, 11:17

Modified 21 октября, 11:19

Updated 21 октября, 11:19

Нижний Тагил получит почти 240 млн рублей на ремонт теплосетей

Нижний Тагил получит почти 240 млн рублей на ремонт теплосетей

21 октября 2024, 11:17
Фото: 1MI
Нижний Тагил получит дополнительное финансирование на 236 млн рублей для ремонта 5 километров ветхих коммуникаций.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что средства выделены в рамках перераспределения бюджета.

Деньги достались тем городам, где капитальный ремонт теплосетей завершен или близится к таковому — Нижний Тагил, Березовский, Невьянск, сообщают в ДИПе.

Среди городов Тагил получил больше всего денег, по словам министра, это позволит улучшить качество жизни людей.

Напомним, в Первоуральске проблемы с водоснабжением давно не прекращаются. 8 октября стало известно, что квартиры топит канализационными стоками с крайне неприятным запахом.

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