Нижний Тагил получит почти 240 млн рублей на ремонт теплосетей

Posted 21 октября, 11:17
Published 21 октября, 11:17
Modified 21 октября, 11:19
Updated 21 октября, 11:19
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что средства выделены в рамках перераспределения бюджета.
Деньги достались тем городам, где капитальный ремонт теплосетей завершен или близится к таковому — Нижний Тагил, Березовский, Невьянск, сообщают в ДИПе.
Среди городов Тагил получил больше всего денег, по словам министра, это позволит улучшить качество жизни людей.
Напомним, в Первоуральске проблемы с водоснабжением давно не прекращаются. 8 октября стало известно, что квартиры топит канализационными стоками с крайне неприятным запахом.