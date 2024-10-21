Новые правила поступления в вузы: к чему готовиться по ЕГЭ?

Учитывая тот факт, что в документах об изменениях в правилах поступления стоит дата с 1 марта 2025 года, многие родители не понимают, к чему готовить своих чад. Им предстоит решить, стоит ли тратиться на репетитора по дополнительному предмету, или в этом нет необходимости. К слову, в регионах репетиторы для старшеклассников большинству родителей обходятся в половину зарплаты.