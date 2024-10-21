Новые правила поступления в вузы: к чему готовиться по ЕГЭ?

Posted 21 октября, 14:08
Published 21 октября, 14:08
Modified 21 октября, 14:10
Updated 21 октября, 14:10
Начиная с 2026 года абитуриенты будут сдавать дополнительно профильный предмет. Например, при поступлении на физмат, надо будет сдавать ЕГЭ по физике, а будущим химикам сдавать химию. Новые правила к сдаче экзаменов объявили в сентябре, заявил министр образования Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с правительством.
Все выпускники будут сдавать русский язык. Будущие медики будут обязательно сдавать биологию и еще 2 предмета по выбору: химию, математику, информатику или физику.
Среди экзаменов по выбору отменили обществознание. Желающим поступить на экономиста, придется подтянуть английский. А будущим инженерам надо углубиться в изучении физики. Окончательное решение по экзаменам оставляют за вузами.
Учитывая тот факт, что в документах об изменениях в правилах поступления стоит дата с 1 марта 2025 года, многие родители не понимают, к чему готовить своих чад. Им предстоит решить, стоит ли тратиться на репетитора по дополнительному предмету, или в этом нет необходимости. К слову, в регионах репетиторы для старшеклассников большинству родителей обходятся в половину зарплаты.
Родители в панике действуют как могут. Кто-то нанимает репетиторов по всем предметам, а кто-то готовится поступать на платной основе, — пишет издание «Новые Известия». Однако, по сообщению Фалькова, в 2025 году школьники будут сдавать ЕГЭ по старым правилам.
Ранее сообщалось, что в РФ введут новые вступительные испытания для поступления в вузы.