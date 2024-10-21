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Posted 21 октября, 14:08

Published 21 октября, 14:08

Modified 21 октября, 14:10

Updated 21 октября, 14:10

Новые правила поступления в вузы: к чему готовиться по ЕГЭ?

Новые правила поступления в вузы: к чему готовиться по ЕГЭ?

21 октября 2024, 14:08
Фото: 1MI
Российские школьники, которые закончат школу в 2026-м году, будут сдавать 4 ЕГЭ вместо 3-х при поступлении в ВУЗы.

Начиная с 2026 года абитуриенты будут сдавать дополнительно профильный предмет. Например, при поступлении на физмат, надо будет сдавать ЕГЭ по физике, а будущим химикам сдавать химию. Новые правила к сдаче экзаменов объявили в сентябре, заявил министр образования Валерий Фальков на совещании Владимира Путина с правительством.

Все выпускники будут сдавать русский язык. Будущие медики будут обязательно сдавать биологию и еще 2 предмета по выбору: химию, математику, информатику или физику.

Среди экзаменов по выбору отменили обществознание. Желающим поступить на экономиста, придется подтянуть английский. А будущим инженерам надо углубиться в изучении физики. Окончательное решение по экзаменам оставляют за вузами.

Учитывая тот факт, что в документах об изменениях в правилах поступления стоит дата с 1 марта 2025 года, многие родители не понимают, к чему готовить своих чад. Им предстоит решить, стоит ли тратиться на репетитора по дополнительному предмету, или в этом нет необходимости. К слову, в регионах репетиторы для старшеклассников большинству родителей обходятся в половину зарплаты.

Родители в панике действуют как могут. Кто-то нанимает репетиторов по всем предметам, а кто-то готовится поступать на платной основе, — пишет издание «Новые Известия». Однако, по сообщению Фалькова, в 2025 году школьники будут сдавать ЕГЭ по старым правилам.

Ранее сообщалось, что в РФ введут новые вступительные испытания для поступления в вузы.

Выпускники школ в РФ будут сдавать новые экзамены для поступления в вузы
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#ЕГЭ#Вуз#Екатеринбург
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