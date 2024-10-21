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Posted 21 октября, 12:48

Published 21 октября, 12:48

Modified 21 октября, 12:50

Updated 21 октября, 12:50

В Верхней Салде люди остались недовольными недоремонтом дороги на улице Устинова

«Ну и так сойдет»: спустя месяц в Верхней Салде починили часть разбитой дороги

21 октября 2024, 12:48
Фото: tagilcity.ru

В Верхней Салде люди остались недовольными недоремонтом дороги на улице Устинова

Сюжет
Касается каждого
В Верхней Салде после трехмесячного ремонта труб рабочие восстановили небольшую часть разбитой дороги. Редакции TagilCity.ru удалось получить комментарий администрации города.

Напомним, что после трехмесячного отключения горячей воды и ремонта теплосетей рабочие буквально уничтожили прилегающую территорию к домам 31, 33 по улице Устинова. Об этом мы писали в начале сентября.

Жители этих и близлежащих домов рассказывали нам об и без того ужасных дорогах во дворах.

Я тут боюсь ездить даже. Вдруг днище зацеплю. Чтобы это объехать нужно только так руль крутить, — рассказывал житель одного из домов на улице Устинова.

Редакция TagilCity.ru решила разобраться в проблеме и узнать у администрации, когда дорога будет приведена в нормальное состояние. Так как в мэрии наш запрос потеряли, ответ пришел только спустя месяц.

Ответ чиновников и вправду сошелся с рассказами и фотографиями читателей, только вот не полностью.

Состояние дороги на 17.09.2024Состояние дороги на 17.09.2024
Состояние дороги на 19.10.2024Состояние дороги на 19.10.2024
Состояние дороги на 17.09.2024. Фото: tagilcity.ru

Один из проблемных участков был отремонтирован. А оставшаяся дорожная вакханалия так ей и осталась, разрытую часть лишь засыпали щебнем, который на несколько месяцев облегчит жизнь автовладельцам.

На резонный вопрос к администрации, будет ли это отремонтировано, в пресс-службе воспользовались шаблонным ответом:

При выделении денежных средств в 2025 году планируются работы по организации внутридворовых проездов и тротуаров, — ответили в администрации Верхнесалдинского городского округа.
Состояние уничтоженного участка земли на 17.09.2024Состояние уничтоженного участка земли на 17.09.2024
Состояние того же участка на 19.10.2024Состояние того же участка на 19.10.2024
Состояние уничтоженного участка земли на 17.09.2024. Фото: tagilcity.ru

Выделят ли деньги на возможные планы администрации — неизвестно. Так же как и неизвестно, когда вместо ям на дороге будет настоящая карстовая воронка, по которой без повреждения авто или без сломанной ноги проехать и пройти будет нельзя.

Напомним, что редакция TagilCity.ru создала свой собственный рейтинг «Где в Тагиле жить хорошо?». Как выяснилось, из трех районов города, попавших в обзор, жить приятно только в одном. Остальные, как выразились наши читатели, «как после бомбежки».

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