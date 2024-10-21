«Ну и так сойдет»: спустя месяц в Верхней Салде починили часть разбитой дороги

Posted 21 октября, 12:48
Published 21 октября, 12:48
Modified 21 октября, 12:50
Updated 21 октября, 12:50
Напомним, что после трехмесячного отключения горячей воды и ремонта теплосетей рабочие буквально уничтожили прилегающую территорию к домам 31, 33 по улице Устинова. Об этом мы писали в начале сентября.
Жители этих и близлежащих домов рассказывали нам об и без того ужасных дорогах во дворах.
Я тут боюсь ездить даже. Вдруг днище зацеплю. Чтобы это объехать нужно только так руль крутить, — рассказывал житель одного из домов на улице Устинова.
Редакция TagilCity.ru решила разобраться в проблеме и узнать у администрации, когда дорога будет приведена в нормальное состояние. Так как в мэрии наш запрос потеряли, ответ пришел только спустя месяц.
Ответ чиновников и вправду сошелся с рассказами и фотографиями читателей, только вот не полностью.
Один из проблемных участков был отремонтирован. А оставшаяся дорожная вакханалия так ей и осталась, разрытую часть лишь засыпали щебнем, который на несколько месяцев облегчит жизнь автовладельцам.
На резонный вопрос к администрации, будет ли это отремонтировано, в пресс-службе воспользовались шаблонным ответом:
При выделении денежных средств в 2025 году планируются работы по организации внутридворовых проездов и тротуаров, — ответили в администрации Верхнесалдинского городского округа.
Выделят ли деньги на возможные планы администрации — неизвестно. Так же как и неизвестно, когда вместо ям на дороге будет настоящая карстовая воронка, по которой без повреждения авто или без сломанной ноги проехать и пройти будет нельзя.
Напомним, что редакция TagilCity.ru создала свой собственный рейтинг «Где в Тагиле жить хорошо?». Как выяснилось, из трех районов города, попавших в обзор, жить приятно только в одном. Остальные, как выразились наши читатели, «как после бомбежки».