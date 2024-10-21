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Posted 21 октября, 08:06

Published 21 октября, 08:06

Modified 21 октября, 08:08

Updated 21 октября, 08:08

Обломки мыла берегу как зеницу ока: о дорогой бытовой химии давно забыла

Обломки мыла берегу как зеницу ока: о дорогой бытовой химии давно забыла

21 октября 2024, 08:06
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Дом и сад
Люди зачастую выбрасывают маленькие кусочки мыла — мыть руки такими обломками неудобно, да и выглядят они неопрятно. И все же избавляться от этих обломков не стоит, в хозяйстве они пригодятся в тысяче разных ситуаций.

Например, с помощью маленьких кусочков мыла можно вывести моль, которая завелась в вашем платяном шкафу. Положите обмылки в холщовые мешочки и крепко завяжите, чтобы они не пачкало вещи. Также это поможет сохранить неприятный для насекомых запах дольше. Менять кусочки нужно каждые несколько месяцев. В мешочки для мыла можно добавить листики лаврушки, шалфея или гвоздику — эти средства также отпугивают моль.

Еще обломки мыла могут заменить специальные приспособления для дезинфекции и освежения унитаза. Вместо того, чтобы покупать дорогие подвески, попробуйте положить несколько кусочков мыла в бачок унитаза. Постепенно растворяясь в воде, они будут поддерживать чистоту внутри чаши.

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Многие хозяйки используют кусочки мыла для стирки и кипячения вещей. Например, их можно натереть на терке и приготовить мыльный раствор, в котором можно замочить вещи. Также натертое мыло кладут в барабан стиральной машины для усиления эффекта порошка. Кроме того, мыльные обломки добавляют в воду при кипячении. Мыло, особенно хозяйственное, отлично выводит пятна от пота и дезодоранта, травы, вина, масла и т. д.

Можно заняться совместным творчеством с ребенком. Соберите кусочки мыла и растопите их на водяной бане. Залейте в формочки для выпекания — в продаже имеются изделия в виде разных забавных фигурок. После застывания вы получите новые брусочки мыла, которые дети будут использовать с большим удовольствием. А еще на основе мыльного раствора можно сделать отличные мыльные пузыри, выдувать которые можно через обычную пластиковую соломинку.

Найти применение обломкам мыла можно и на даче: например, мыльным раствором опрыскивают растения от тли и других вредителей. В течение осени и зимы собирайте обломки мыла, а летом из них можно будет готовить целебное снадобье.

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Источник: pogovorim.by.

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