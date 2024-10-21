Обломки мыла берегу как зеницу ока: о дорогой бытовой химии давно забыла

Например, с помощью маленьких кусочков мыла можно вывести моль, которая завелась в вашем платяном шкафу. Положите обмылки в холщовые мешочки и крепко завяжите, чтобы они не пачкало вещи. Также это поможет сохранить неприятный для насекомых запах дольше. Менять кусочки нужно каждые несколько месяцев. В мешочки для мыла можно добавить листики лаврушки, шалфея или гвоздику — эти средства также отпугивают моль.