Оздоровительный лагерь «Золотой луг» в Нижнем Тагиле подвел итоги сезона-2024

В текущем году в лагере было организовано пять смен. Четыре из них — длительностью две недели, и одна — три недели. Примечательно, что в 2023-м в оздоровительной кампании участвовало точно такое же количество воспитанников — 860. При этом два года назад лагерь принял 720 свердловчан, а в 2021-м — всего 675.