Оздоровительный лагерь «Золотой луг» в Нижнем Тагиле подвел итоги сезона-2024

Posted 21 октября, 08:36
Published 21 октября, 08:36
Modified 21 октября, 08:38
Updated 21 октября, 08:38
В текущем году в лагере было организовано пять смен. Четыре из них — длительностью две недели, и одна — три недели. Примечательно, что в 2023-м в оздоровительной кампании участвовало точно такое же количество воспитанников — 860. При этом два года назад лагерь принял 720 свердловчан, а в 2021-м — всего 675.
Просьбы большинства родителей заключались в увеличении количества детей в смене. Заявок поступает очень много, мест мало. Необходимо увеличивать проектную мощность учреждения, — пояснила директор МАУ «ЗДОЛ» Золотой луг» Валентина Понятовская.
Общая сумма затрат на подготовку к проведению нынешнего сезона превысила 12,5 миллионов рублей. Так, на благоустройство, включая замену тротуарной плитки перед зданием столовой, частичный ремонт корпусов №1 и №3, обновление спортивных залов и самой столовой ушло порядка 3 миллионов рублей. На обеспечение пожарной безопасности — 1 миллион 190 тысяч рублей.
На ремонт пожарных лестниц выделено 600 тысяч рублей, из них уже освоено порядка 445 тысяч. Еще на сумму в 155 тысяч рублей заключен договор на выполнение остальных работ сроком до 30 октября. Также была проведена очистка внешних прилегающих территорий от валежника стоимостью 590 тысяч рублей, — рассказала начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила Ирина Еремеева.
Кроме того, 5, 7 миллиона направили на организацию системы питания, на охрану — почти 145 тысяч рублей, на оказание медицинской помощи — 398 тысяч рублей, на закупку каменного угля ушло еще 1 миллион 173 тысячи.
Мы заключали договоры с Центром гигиены и эпидемиологии Свердловской области на проведение акарицидной обработки территорий лагеря и дератизационных работ в помещениях и на открытых участках учреждения на общую сумму в 154 тысячи рублей. Также приобретали мягкий инвентарь, стройматериалы, медикаменты, электро и спортивные товары, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, канцтовары, посуду, питьевую воду на сумму, превышающую 1 миллион 62 тысячи рублей, — добавила Ирина Еремеева.
Интересно, что в этом году оздоровительный сезон прошел под общим названием «Наша дружная семья». В свободное от тренировок время в лагере функционировали творческие мастерские: рисование, лепка из пластилина, оригами, изготовление сувениров в различных техниках и другие. На радио «Золотой луг» ребята под руководством композитора редакции подбирали музыку к мероприятиям, учились готовить выпуски и самостоятельно вести прямой эфир.
На базе оздоровительного учреждения работал и медиацентр, где воспитанники создавали видеоролики о своих отрядах, описывая самые важные и интересные события, произошедшие за сезон. Специалисты лагеря обучали подростков правильному и безопасному поведению в интернете, финансовой грамотности, разработке инвестиционных проектов, составлению бюджета для семьи на месяц.
По итогам анкетирования среди родителей и детей, услугами лагеря все остались довольны. Мы старались подобрать занятия с учетом возраста каждого воспитанника, оценивая нагрузку. Смена длительностью 21 день предназначалась для более взрослых ребят. Если сделать все пять смен по две недели, то освободится место и для шестой. А так, 14 дней для младших школьников — самый лучший вариант, — сообщила Валентина Понятовская.
Ранее TagilCity.ru сообщал о планах губернатора Евгения Куйвашева открыть для юных свердловчан лагерь на Черноморском побережье.