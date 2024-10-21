Пешеход дважды попал под машину в Екатеринбурге

От удара пострадавший отлетел в сторону, где на него наехал водитель неустановленной машины, который после ЧП скрылся в неизвестном направлении. Пешеход скончался. Известно, что водитель Daewoo имеет стаж вождения шесть месяцев. Ранее к ответственности он не привлекался.