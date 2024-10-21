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Posted 21 октября, 03:26

Published 21 октября, 03:26

Modified 21 октября, 03:41

Updated 21 октября, 03:41

Пешеход дважды попал под машину в Екатеринбурге

Пешеход дважды попал под машину в Екатеринбурге

21 октября 2024, 03:26
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге пешеход скончался после того, как попал под два автомобиля. ДТП случилось на Реактивной улице.

25-летний водитель иномарки Daewoo Matiz, проезжая пешеходный переход, не предоставил преимущество человеку, который в этот момент шел по дороге, в результате чего сбил его, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

От удара пострадавший отлетел в сторону, где на него наехал водитель неустановленной машины, который после ЧП скрылся в неизвестном направлении. Пешеход скончался. Известно, что водитель Daewoo имеет стаж вождения шесть месяцев. Ранее к ответственности он не привлекался.

Напомним, 18 октября 2024 года под Ирбитом столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Дорога#Автомобиль#Пешеход#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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