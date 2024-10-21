Пешеход дважды попал под машину в Екатеринбурге

Posted 21 октября, 03:26
Published 21 октября, 03:26
Modified 21 октября, 03:41
Updated 21 октября, 03:41
25-летний водитель иномарки Daewoo Matiz, проезжая пешеходный переход, не предоставил преимущество человеку, который в этот момент шел по дороге, в результате чего сбил его, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
От удара пострадавший отлетел в сторону, где на него наехал водитель неустановленной машины, который после ЧП скрылся в неизвестном направлении. Пешеход скончался. Известно, что водитель Daewoo имеет стаж вождения шесть месяцев. Ранее к ответственности он не привлекался.
Напомним, 18 октября 2024 года под Ирбитом столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.