Прохожий «без денег» донимает жителей на улицах Нижнего Тагила

Posted 21 октября, 08:55
Published 21 октября, 08:55
Modified 21 октября, 08:57
Updated 21 октября, 08:57
Как правило, мужчина подходит к женщинам, девушкам или молодым людям и просит у них деньги. При этом он говорит, что ему якобы не на что уехать, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидцев, рост мошенника примерно 178 сантиметров, телосложение худое.
Напомним, в Екатеринбурге аферисты ходят по домам, представляясь горожанам сотрудниками полиции. Они просят у людей отпечатки пальцев, предъявить документы или сделать фотографии.