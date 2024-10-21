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Posted 21 октября, 08:55

Published 21 октября, 08:55

Modified 21 октября, 08:57

Updated 21 октября, 08:57

Прохожий «без денег» донимает жителей на улицах Нижнего Тагила

Прохожий «без денег» донимает жителей на улицах Нижнего Тагила

21 октября 2024, 08:55
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле неизвестный подходит к людям с просьбой дать ему денег.

Как правило, мужчина подходит к женщинам, девушкам или молодым людям и просит у них деньги. При этом он говорит, что ему якобы не на что уехать, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, рост мошенника примерно 178 сантиметров, телосложение худое.

Напомним, в Екатеринбурге аферисты ходят по домам, представляясь горожанам сотрудниками полиции. Они просят у людей отпечатки пальцев, предъявить документы или сделать фотографии.

В Екатеринбурге мошенники орудуют под видом ремонтников
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