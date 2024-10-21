Пропавший без вести срочник из Екатеринбурга погиб в Курске

Posted 21 октября, 09:56
Published 21 октября, 09:56
Modified 21 октября, 09:58
Updated 21 октября, 09:58
Мама молодого человека месяц пыталась найти своего сына. Она писала в разные инстанции с просьбами о помощи. Сначала ей пришло уведомление о том, что ее сын пропал без вести, сейчас, что ее сын погиб, пишет URA.RU.
Молодого бойца призвали в армию в 2023 году, после учебного центра в Егоршино его отправили в Псков. За 2 месяца до окончания службы его перебросили в Курск. На связь он перестал выходить 12 сентября.
Сейчас чиновники и родители совершают все необходимые действия, чтобы вернуть тело юноши в Екатеринбург для захоронения.
19 октября ушел из жизни 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Перетрухин.